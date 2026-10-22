La feria tendrá dos jornadas en distintos lugares de la ciudad, con artesanías, productos regionales y actividades por el Mes Rosa.

Más de 50 emprendedores copan dos espacios de Cipolletti este fin de semana: dónde estará la feria.

Cipolletti tendrá una nueva edición de la Feria Cipo Emprende este fin de semana, con más de 50 emprendedores y artesanos locales que ofrecerán productos de distintos rubros. La propuesta se desarrollará el sábado 24 y el domingo 25 de octubre, en dos espacios de la ciudad.

Habrá marroquinería, bijouterie, artesanías en madera, cuero y cerámica, tejidos, confecciones, panificados y mermeladas caseras, entre otras opciones.

La primera jornada será el sábado 24 de octubre , de 16 a 21, en el Parque Rosauer . La feria formará parte de las actividades por el Mes Rosa, destinadas a concientizar sobre la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.

La propuesta es organizada por el Concejo Deliberante de Cipolletti, la Municipalidad y LALCEC, con la participación de instituciones de salud, organizaciones, empresas y vecinos.

El domingo, la feria llega a Plaza San Martín

La segunda fecha será el domingo 25 de octubre, también de 16 a 21, en la Plaza San Martín, ubicada en la intersección de Roca y Miguel Muñoz.

La Feria Cipo Emprende busca impulsar la economía social, acompañar el trabajo de los productores locales y generar espacios de encuentro para los vecinos.

El cronograma completo

Sábado 24 de octubre: de 16 a 21, en el Parque Rosauer, con actividades por el Mes Rosa.

Domingo 25 de octubre: de 16 a 21, en Plaza San Martín (Roca y Miguel Muñoz).

Para conocer más detalles sobre las actividades, se puede consultar el sitio oficial de la Municipalidad de Cipolletti: www.cipolletti.gob.ar.