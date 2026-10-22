El fuego afectó oficinas, aulas, habitaciones y la sala de armería. Parte del techo se desplomó y hay sectores con peligro de derrumbe.

Así quedó la Escuela de Policía de Cipolletti tras el feroz incendio: techos desplomados y sectores destruidos. Foto: LM Cipolletti.

El incendio que se desató este jueves en pleno centro de Cipolletti dejó graves daños en la sede de la Escuela de Policía, ubicada sobre calle Sáenz Peña . Las llamas avanzaron sobre distintos sectores del edificio y provocaron el derrumbe de parte del techo.

Las imágenes muestran un escenario de destrucción , con escombros en el interior y espacios que quedaron seriamente afectados por el fuego.

El incendio alcanzó oficinas, aulas y habitaciones, además de la sala de armería. La parte superior del edificio sufrió daños importantes , especialmente desde la mitad hacia el fondo, donde hay sectores con riesgo de derrumbe .

En la planta baja quedaron restos del techo que cedió por la acción de las llamas, mientras que el sector donde se inició el incendio resultó completamente consumido por el fuego.

Un operativo de emergencia en pleno centro

El siniestro comenzó pasado el mediodía, durante trabajos para retirar un árbol sobre la vereda. Una máquina dañó un caño de gas, lo que provocó una pérdida y una llamarada que derivó en el incendio.

Bomberos Voluntarios, Protección Civil y personal de Camuzzi intervinieron para controlar la situación. La zona fue evacuada de manera preventiva y se desplegó un operativo de seguridad.

Las fotos de la Escuela de Policía de Cipolletti tras el voraz incendio