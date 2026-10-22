Incendio en el centro de Cipolletti: sacaban un árbol y pincharon un caño de gas

Una oficina de la Policía, que funciona junto al edificio de la Escuela de Policía, quedó envuelta en llamas tras un incidente en un trabajo en la vía pública.

Se desató un incendio en pleno centro de Cipolletti por una presunta pérdida de gas.

El trabajo para remover un gran árbol en la vereda terminó con corridas, pánico y un gran incendio en pleno centro de Cipolletti. La oficina del Gabinete Psicosocial de la Policía, ubicado en calle Sáenz Peña ,junto al edificio de la Escuela de Policía , quedó envuelto en llamas pasado el mediodía de este jueves 22.

En el Gabinete había solo una empleada , quien escapó en forma dramática y tuvo que ser hospitalizada en medio de crisis de nervios. La mujer salvó su vida milagrosamente. La oficina no tiene salida de emergencia y la empleada pudo escapar por una puerta trasera que da a la Escuela de Policía. Esa puerta estaba bloqueada por un fichero lleno de expedientes.

Cuando llegaron patrulleros y dotaciones de Bomberos se ordenó la evacuación de edificios cercanos. Junto a la oficina policial funciona una sede de la Universidad Nacional del Comahue.

El incendio se produjo poco después de las 12.30 en calle Sáenz Peña, entre Fernández Oro y San Martín. Según los primeros testimonios de testigos, en el lugar trabajaban operarios con maquinaria pesada para extraer un árbol y habrían pinchado un caño de gas. La pérdida derivó en un gran incendio.

Varios edificios de la cuadra fueron evacuados y hay un gran operativo de seguridad mientras los bomberos luchan contra las llamas. La Policía cerró el tránsito y prohibió el paso a peatones. En lugar también trabaja personal de Protección Civil.

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