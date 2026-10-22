Cipolletti cerrará el Mes Rosa con una emotiva ceremonia en la Isla Jordán para sobrevivientes de cáncer de mama

La segunda edición del Encuentro Río Rosa reunirá a mujeres recuperadas de la enfermedad en una jornada de remo, acompañamiento y actividades terapéuticas.

Cipolletti cerrará el Mes Rosa con el 2° encuentro Rio Rosa en la Isla Jordán.

Octubre, el mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama , cerrará con una jornada especial que combinará deporte, acompañamiento y un emotivo encuentro destinado a mujeres que atravesaron esta enfermedad.

Se trata de la segunda edición del Encuentro Río Rosa , una iniciativa que busca fortalecer los vínculos entre las sobrevivientes y promover los beneficios de la actividad física durante la recuperación, mediante una experiencia recreativa y terapéutica sobre el agua.

La propuesta se desarrollará el sábado 31 de octubre, desde las 15, en el Botero Municipal de la Isla Jordán. La actividad es organizada por la Dirección General de Deportes junto al Concejo Deliberante de Cipolletti.

El encuentro estará destinado exclusivamente a personas recuperadas de cáncer de mama, quienes podrán participar de una experiencia de remo y canotaje en un entorno natural, acompañadas por una propuesta que busca transmitir un mensaje de fortaleza, esperanza y superación.

Una ceremonia especial para las sobrevivientes de cáncer de mama

Uno de los momentos más significativos de la jornada será la ceremonia del Bote Dragón, un ritual cargado de simbolismo que representa la fuerza, la unión y la esperanza de quienes atravesaron el proceso de la enfermedad.

La ceremonia permitirá compartir experiencias y fortalecer los lazos entre las participantes, en un espacio que busca reconocer sus historias personales y destacar la importancia del acompañamiento durante los tratamientos y las diferentes etapas de recuperación.

Durante la actividad se utilizarán botes de travesía dobles, embarcaciones individuales y equipos estables, especialmente seleccionados para brindar seguridad. Todas las participantes deberán utilizar chalecos salvavidas mientras desarrollen la experiencia sobre el agua.

Estefania Petrella

Los beneficios del remo para las mujeres que atravesaron la enfermedad

Más allá de su carácter recreativo, el encuentro busca difundir los beneficios del remo y el canotaje como actividades físicas de bajo impacto, especialmente para mujeres que transitaron tratamientos vinculados al cáncer de mama.

Los movimientos cíclicos y repetitivos de la remada permiten trabajar los músculos de los brazos, hombros y espalda. Además, el ejercicio progresivo puede contribuir a mejorar la movilidad, recuperar fuerza y favorecer el bienestar físico de las participantes.

La actividad también puede favorecer la circulación linfática, aunque no reemplaza los tratamientos médicos ni garantiza prevenir el linfedema, una complicación que puede provocar hinchazón en los brazos después de determinadas intervenciones o tratamientos oncológicos.

La Caminata Rosa también reunirá a vecinos de Cipolletti

El cierre del Mes Rosa estará precedido por otra de las actividades más convocantes del calendario local: la Caminata Rosa, prevista para el sábado 24 de octubre en el Parque Rosauer.

La iniciativa, organizada por el Concejo Deliberante, la Municipalidad y LALCEC Cipolletti, comenzará a las 15:30 con propuestas recreativas, culturales y deportivas, además de espacios destinados a la prevención y concientización sobre el cáncer de mama.

La caminata tendrá su largada a las 18:30 desde el Parque Rosauer, recorrerá la calle Alem hasta Miguel Muñoz y regresará al mismo punto de partida. Antes habrá clases de yoga, baile y charlas informativas.

También participarán el Hospital Dr. Pedro Moguillansky, Leben Salud, Policlínico Modelo, Idac Laboratorio y Luma, junto a las escuelas municipales y la Feria Rosa de Economía Social. Además, se entregarán remeras gratuitas antes de la largada.

Quienes deseen colaborar podrán realizar aportes voluntarios a beneficio de LALCEC Cipolletti. Al finalizar el recorrido, la jornada continuará con espectáculos en el escenario principal, como parte de las actividades comunitarias de sensibilización.