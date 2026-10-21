Advierten por multas millonarias en Cipolletti ante una conducta que se repite en los barrios

El Municipio intensificó los controles por la obstrucción de canales y desagües. ¿De cuánto pueden ser las sanciones?

El Municipio sale a multar con cifras millonarias a quienes arrojen residuos en los canales o pluviales de riego.

La Municipalidad de Cipolletti advirtió que arrojar basura , escombros o cualquier tipo de residuo en los canales de riego y desagües pluviales puede derivar en importantes sanciones económicas .

La medida se enmarca en el Código Municipal de Faltas, Ordenanza Nº 513/24 , que contempla penalizaciones para quienes obstruyan el sistema de drenaje urbano. Además, los responsables deberán afrontar los gastos de limpieza y reparación ocasionados por sus acciones.

En este contexto, la Secretaría de Fiscalización i ntensificó los operativos de inspección y control en diferentes sectores de la ciudad. El objetivo es detectar prácticas que dificulten el escurrimiento del agua y prevenir nuevos anegamientos durante las precipitaciones.

Estefania Petrella

Multas millonarias por arrojar basura en canales de Cipolletti

Según informó el Municipio, las sanciones económicas son determinadas por el Juzgado Municipal de Faltas y se calculan mediante el valor de la Sanción Administrativa Municipal (SAM), que actualmente se encuentra fijado en $1.786.

De acuerdo con la normativa, las multas pueden alcanzar los $9.823.000, aunque el monto aplicado dependerá de las características de cada infracción. La legislación también contempla otras penalizaciones para quienes incumplan las disposiciones vinculadas con el cuidado del espacio público.

Además de las sanciones económicas, los infractores deberán pagar los costos que demande la intervención municipal para retirar residuos, limpiar conductos o reparar infraestructura dañada. Esta obligación se suma al importe de la multa correspondiente.

El Código de Faltas también establece la posibilidad de aplicar clausuras e inhabilitaciones, especialmente cuando los responsables sean comercios, corralones o empresas que utilicen los canales y las vías de escurrimiento para descartar materiales de manera irregular.

Cuáles son las infracciones que pueden recibir sanciones

La normativa municipal contempla diferentes conductas que afectan el funcionamiento del sistema de drenaje pluvial. Entre ellas se encuentran el vertido de líquidos contaminantes, la acumulación de residuos y los daños provocados a la infraestructura pública.

Una de las infracciones corresponde al vertido de líquidos, efluentes o aguas servidas en calles, cunetas y desagües. La prohibición incluye desagotes de pozos, aguas de lavado con grasas, productos químicos y residuos provenientes de actividades productivas.

Estos líquidos pueden provocar contaminación, malos olores y focos infecciosos, además de terminar en los canales de riego. Por ese motivo, su disposición irregular constituye una conducta sancionable por las autoridades municipales.

Otra infracción frecuente es el arrojo de basura domiciliaria, restos de poda, escombros y chatarra en canales, acequias o cursos de agua. Estos materiales pueden bloquear el paso del agua y provocar desbordes durante las lluvias.

También se sanciona el daño a la infraestructura pública, como romper o tapar sumideros, intervenir canales sin autorización o deteriorar sus márgenes. En estos casos, los responsables deberán afrontar los costos necesarios para recuperar las instalaciones afectadas.

La cuarta categoría corresponde a la obstrucción del dominio público, que incluye materiales de construcción, arena, áridos, escombros y restos de poda abandonados en calles, cunetas o veredas, cuando dificultan la circulación o el escurrimiento.

Estefania Petrella

Cómo denunciar a quienes arrojan basura en canales y desagües

Los vecinos de Cipolletti que detecten personas arrojando residuos o materiales en canales de riego, acequias y desagües pluviales pueden comunicar estas situaciones a través de los canales oficiales de atención municipal.

Las denuncias pueden realizarse mediante la Central de Atención al Ciudadano, al 147, o a través de la Central de Emergencias, al 109. Estos canales permiten informar situaciones que puedan afectar el funcionamiento del sistema de drenaje.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el cumplimiento de estas disposiciones resulta esencial para preservar la infraestructura pública, proteger el ambiente y reducir los inconvenientes que pueden ocasionar las precipitaciones en los distintos sectores de la ciudad.