Habilitaron un nuevo Punto Limpio en Cipolletti: dónde se encuentra

El Municipio habilitó otro espacio para depositar materiales reciclables. Conocé las seis ubicaciones disponibles y qué elementos se pueden llevar.

La ciudad continúa ampliando su red de espacios destinados al reciclaje y la separación de residuos . El Municipio instaló un nuevo Punto Limpio con el objetivo de facilitar la disposición responsable de materiales reciclables.

La incorporación de este espacio forma parte de las políticas públicas impulsadas por el gobierno municipal para fortalecer el cuidado del ambiente , reducir la acumulación de basura y promover hábitos sustentables entre los vecinos de distintos sectores de la ciudad.

El nuevo espacio está ubicado en la Plaza Maestros Cipoleños, sorbe la intersección de las calles España y Colombia. Con esta nueva instalación, Cipolletti cuenta con seis Puntos Limpios distribuidos en diferentes barrios y espacios públicos.

La iniciativa también busca prevenir la aparición de microbasurales, una problemática que afecta a distintos sectores urbanos y requiere tareas permanentes de limpieza. La correcta utilización de estos espacios permite disminuir la acumulación de desechos y contribuir al mantenimiento de los espacios públicos.

Estefania Petrella

Qué residuos se pueden depositar en los Puntos Limpios de Cipolletti

Los Puntos Limpios de Cipolletti cuentan con compartimentos diferenciados para que los vecinos puedan depositar distintos tipos de materiales reciclables. Cada sector está identificado según el residuo que recibe, con el propósito de facilitar la separación y evitar que los elementos terminen mezclados.

Entre los materiales admitidos se encuentran los plásticos y ecoenvases, como botellas PET, bidones, tapas, potes y vajilla descartable. Estos productos forman parte de los residuos habituales que se generan en los hogares y pueden incorporarse a circuitos de recuperación.

También se reciben envases de vidrio, entre ellos botellas de bebidas, frascos de alimentos, recipientes de perfumes y envases de productos cosméticos. La separación de estos elementos permite diferenciarlos de otros desechos y facilitar su posterior tratamiento.

Otra de las categorías disponibles corresponde al papel y cartón. Los vecinos pueden acercar cajas, envases, sobres, revistas, diarios y folletos, materiales que suelen acumularse en las viviendas y que pueden destinarse a procesos de reciclaje.

Por último, los espacios cuentan con sectores destinados al aluminio, donde se pueden depositar latas, papel de aluminio, bandejas, recipientes, cápsulas de café, aerosoles y envases de desodorantes, según las categorías establecidas por el Municipio.

Estefania Petrella

Dónde están ubicados los seis Puntos Limpios de Cipolletti

Con la incorporación del nuevo espacio, la ciudad dispone actualmente de seis sectores habilitados para la recepción de residuos reciclables, distribuidos en barrios y puntos estratégicos del ejido urbano.

Las ubicaciones informadas por el Municipio son las siguientes:

Barrio Manzanar : Los Cipreses y Maipú.

: Los Cipreses y Maipú. Parque Norte : Antonio Turrín, casi La Esmeralda.

: Antonio Turrín, casi La Esmeralda. Delegación Municipal : Domingo Savio y Las Jarillas.

: Domingo Savio y Las Jarillas. Barrio Ferri : San Luis y Los Rosales.

: San Luis y Los Rosales. Sector céntrico : detrás del Correo Argentino, en Mengelle y Teniente Ibáñez.

: detrás del Correo Argentino, en Mengelle y Teniente Ibáñez. Plaza Maestros Cipoleños: España y Colombia.

La distribución de estos contenedores busca acercar las alternativas de reciclaje domiciliario a diferentes sectores de Cipolletti. De esta manera, los vecinos cuentan con espacios específicos donde depositar materiales separados previamente en sus hogares.

Cómo utilizar correctamente los contenedores de reciclaje

Desde el Municipio solicitaron la colaboración de la comunidad para garantizar el funcionamiento de los Puntos Limpios. La principal recomendación consiste en respetar la identificación de cada compartimento y colocar únicamente los materiales correspondientes a las categorías habilitadas.

También se pidió evitar que los residuos sean arrojados fuera de los contenedores, una práctica que puede generar acumulación de basura en los alrededores y afectar las condiciones de limpieza de plazas, veredas y otros espacios públicos.

Las autoridades recordaron que estos sectores no están destinados a recibir residuos domiciliarios no reciclables. Su utilización incorrecta puede dificultar la separación de materiales y perjudicar el objetivo ambiental que motivó la instalación de los dispositivos.