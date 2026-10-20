Identificaron los restos de Mara Salto, la joven de Cipolletti desaparecida durante la dictadura

Tenía apenas 20 años cuando fue secuestrada en Córdoba, en 1976. Tras casi cinco décadas de búsqueda, su familia recibió una respuesta histórica.

Mara Salto, la joven desaparecida de Cipolletti en la última Dictadura Militar, fue identificada en Córdoba.

María Luisa “Mara” Salto Segovia tenía apenas 20 años cuando fue secuestrada en Córdoba , en julio de 1976, durante la última dictadura militar . Estudiaba Medicina, militaba políticamente y permaneció desaparecida durante cinco décadas, mientras su familia sostenía el reclamo de justicia.

La identificación de sus restos representa un avance significativo en la reconstrucción de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado . La noticia también tuvo una profunda repercusión en Cipolletti, ciudad donde había nacido la joven el 8 de diciembre de 1955.

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue ( ADUNC ) expresó su acompañamiento a María Isabel “Mariela” Salto , hermana de la víctima e integrante de la comunidad universitaria, tras conocerse la identificación de los restos de Mara.

El sindicato docente destacó la perseverancia de la familia, el trabajo de los organismos de derechos humanos, la intervención de la Justicia y la tarea científica del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para avanzar en el esclarecimiento de su destino.

Imagen generada con IA // Gentileza.

Quién era Mara Salto Segovia, la joven desaparecida de Cipolletti

María Luisa Salto Segovia nació en Cipolletti el 8 de diciembre de 1955. Era hija de Margarita Segovia y Julio Dante Salto (ex intendente). Tanto en su entorno familiar como entre sus compañeros de militancia era conocida cariñosamente como “Mara”.

Durante su juventud se trasladó a Córdoba, donde cursaba la carrera de Medicina y participaba activamente en organizaciones políticas. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y en Montoneros, en un contexto de creciente persecución política y represión estatal.

El 28 de julio de 1976, cuando tenía solamente 20 años, fue secuestrada en la ciudad de Córdoba. Su desaparición ocurrió durante los primeros meses de la dictadura encabezada por las Fuerzas Armadas, que había tomado el poder el 24 de marzo.

Según los registros sobre su historia, Mara permaneció cautiva en La Perla, uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron durante la dictadura en la provincia de Córdoba, bajo control militar.

Desde entonces, su familia inició un largo camino para conocer qué había ocurrido con ella. Durante décadas, la ausencia de información sobre su destino se convirtió en parte de la lucha colectiva por Memoria, Verdad y Justicia.

Centro clandestino La Perla (Córdoba)

La identificación de sus restos y el trabajo de la Justicia

La identificación de los restos de Mara Salto Segovia constituye un acontecimiento de enorme importancia para sus familiares y para la reconstrucción histórica de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina.

El caso se vincula con las investigaciones judiciales y científicas desarrolladas en Córdoba para localizar e identificar a personas desaparecidas. Entre los lugares investigados se encuentra Loma del Torito, un sector relacionado con el funcionamiento del centro clandestino La Perla.

La labor del Equipo Argentino de Antropología Forense resulta fundamental en este tipo de investigaciones, mediante procedimientos científicos que permiten recuperar restos humanos, estudiar evidencias y establecer identidades a partir de análisis especializados.

Estos procesos también requieren la participación de familiares, organismos de derechos humanos y autoridades judiciales. La reconstrucción documental, los testimonios y las muestras genéticas constituyen herramientas esenciales para avanzar en la identificación de las víctimas.

El juez federal Miguel Vaca Narvaja informó que las familias de las víctimas identificadas ya fueron notificadas. Además, está prevista una conferencia de prensa para este viernes, destinada a comunicar públicamente los resultados de las investigaciones.

El mensaje de ADUNC.

El emotivo mensaje de ADUNC a la hermana de Mara

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue difundió un comunicado de solidaridad con María Isabel “Mariela” Salto, hermana de Mara, en el que destacó la importancia de la identificación después de décadas de búsqueda.

“Desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC), queremos hacer llegar nuestro más cálido, fraterno y solidario abrazo a nuestra querida compañera docente María Isabel ‘Mariela’ Salto, a sus familiares y a sus seres queridos”, expresaron.

La organización sindical recordó que la joven fue secuestrada mientras estudiaba Medicina y destacó que el aparato represivo de la dictadura intentó eliminar su identidad, sus ideales y cualquier información que permitiera reconstruir su destino.

“El terrorismo de Estado intentó borrar su nombre en los rincones oscuros de La Perla, pero la persistencia de su familia y el compromiso colectivo demostraron que la memoria y la lucha por la verdad y la justicia son inquebrantables”, señalaron.

Desde ADUNC también reivindicaron el papel de las universidades públicas y las organizaciones sindicales en la preservación de la memoria histórica, así como el acompañamiento a quienes todavía buscan respuestas sobre sus familiares desaparecidos durante la dictadura.

“Como trabajadoras y trabajadores de la universidad pública, reafirmamos que las aulas y las organizaciones sindicales no olvidan”, manifestaron desde la Comisión Directiva Central, al ratificar su compromiso con las políticas de derechos humanos.

El comunicado concluyó con un mensaje de acompañamiento a la familia Salto y la reafirmación del reclamo por el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura: “María Luisa ‘Mara’ Salto Segovia: ¡Presente, ahora y siempre!”.

La identificación de los restos de Mara Salto Segovia, casi 50 años después de su secuestro, representa una respuesta largamente esperada para su familia y recupera parte de la historia de una joven nacida en Cipolletti, víctima del terrorismo de Estado.