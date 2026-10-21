Cáncer de mama: una charla y la inauguración de un mural para generar conciencia en la UNCo

La actividad se llevará a cabo el viernes 23 de octubre en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue. Al cierre, inaugurarán un mural realizado por la artista Silvia Dalinger.

Cáncer de mama: realizarán una charla abierta para hablar sobre el diagnóstico y cómo seguir adelante.

La Asociación Civil, Deportiva y Recreativa " PodeRosa Río Negro-Neuquén " realizará una charla abierta a la comunidad bajo el lema " Cáncer de mama, cómo recibir la noticia y cómo se sigue adelante ". La actividad tendrá lugar el viernes 23 de octubre , a las 10 de la mañana, en el aula 105 "Noemí Labrune" de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue , ubicada en la sede Tordos, sobre Yrigoyen al 2211.

La propuesta está destinada a estudiantes , integrantes de la comunidad en general, residentes y médicos en servicio . El encuentro tendrá una duración estimada de 120 minutos y cuenta con Declaración de Interés del Decanato de la casa de altos estudios.

La iniciativa tiene como objetivo generar conciencia sobre la prevención y los cuidados vinculados al cáncer de mama , además de promover espacios de encuentro, escucha y acompañamiento para las personas que atraviesan distintas etapas de la enfermedad, desde la prevención y el diagnóstico hasta la recuperación.

También se buscará destacar la importancia de la actividad física y de las redes de contención como herramientas para acompañar estos procesos.

Un mural para cerrar la jornada

Como cierre de la actividad, se descubrirá y dejará inaugurado el mural "No importa el color, un lazo nos une", realizado por la artista Silvia Dalinger.

La obra busca acompañar el mensaje de concientización y unión que impulsa la organización, con el propósito de visibilizar la importancia de la prevención y el acompañamiento de quienes atraviesan un diagnóstico de cáncer de mama.

PodeRosa Río Negro-Neuquén está integrado por mujeres sobrevivientes de cáncer y voluntarias que trabajan para generar conciencia, compartir experiencias y fortalecer los espacios de apoyo.

Bajo la consigna "Juntos sumamos conciencia", la jornada propone abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre una problemática que requiere información, prevención y acompañamiento comunitario.

Cipolletti se prepara para una nueva Caminata Rosa: cuándo será y cómo participar de la jornada

La ciudad se prepara para vivir una nueva edición de la Caminata Rosa, una propuesta que cada año reúne a vecinos, instituciones y profesionales de la salud con un objetivo común: promover la prevención y concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

La actividad contará con una amplia programación de propuestas recreativas, culturales, deportivas y de promoción de la salud. Además, habrá remeras gratuitas, charlas informativas, espectáculos y una feria de emprendedores locales.

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La iniciativa es organizada conjuntamente por el Concejo Deliberante de Cipolletti, la Municipalidad y la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC), en el marco de las actividades previstas durante octubre, reconocido como el Mes Rosa.

Cuándo y dónde será la Caminata Rosa en Cipolletti

La jornada tendrá lugar el próximo sábado 24 de octubre, con una agenda que combinará propuestas de prevención, actividades físicas y espacios de encuentro para las familias que decidan acercarse al tradicional parque cipoleño.

La Caminata Rosa comenzará a las 18:30 desde el Parque Rosauer. Los participantes recorrerán la calle Alem hasta Miguel Muñoz y posteriormente regresarán al mismo espacio verde, donde continuarán las actividades.

Invitan a los cipoleños a sumarse a la Caminata Rosa en el mes de prevención y concientización sobre el cáncer de mama.

La propuesta busca fomentar la participación comunitaria y transmitir un mensaje sobre la importancia de realizarse controles médicos periódicos.

Antes de la largada, los asistentes podrán participar desde las 15:30 de distintas actividades recreativas y deportivas. Entre las propuestas confirmadas se encuentran una clase de yoga y una clase de baile, destinadas a acompañar la preparación previa a la caminata.