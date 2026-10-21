Cipolletti busca resolver un problema histórico con una obra de más de $450 millones

Aguas Rionegrinas recibió dos ofertas para instalar nuevas cañerías sobre calle Alem, con el objetivo de aumentar el caudal y optimizar el suministro potable.

Dos empresas se presentaron para llevar adelante la obra que mejorará el caudal y presión de agua potable en el centro de Cipolletti.

El Gobierno de Río Negro, a través de Aguas Rionegrinas ( ARSA ), dio un nuevo paso para concretar una obra fundamental que busca mejorar el suministro de agua potable en el centro de Cipolletti , una demanda histórica de los vecinos.

Tras concretarse el segundo llamado a licitación pública , dos empresas presentaron sus ofertas para ejecutar los trabajos que permitirán aumentar el caudal disponible y mejorar la presión del servicio en viviendas, edificios y comercios del casco céntrico.

La intervención contempla una inversión oficial de $451.261.916 y la instalación de aproximadamente 1.468 metros de nuevas cañerías sobre calle Alem , entre Mengelle y Córdoba , uno de los sectores estratégicos para la distribución del agua potable.

Una obra para resolver los problemas de presión en Cipolletti

Los inconvenientes relacionados con la baja presión de agua en Cipolletti constituyen uno de los reclamos recurrentes de los vecinos del centro, especialmente durante los meses de verano, cuando las altas temperaturas incrementan considerablemente el consumo.

La situación afecta particularmente a los edificios y viviendas ubicados en el casco céntrico, donde la presión disponible puede resultar insuficiente para garantizar un abastecimiento adecuado, especialmente durante los horarios de mayor demanda del servicio.

En este contexto, Aguas Rionegrinas impulsó un proyecto de refuerzo de la red de distribución que permitirá incorporar nueva infraestructura y aumentar la capacidad de transporte de agua hacia distintos sectores de la ciudad.

La obra apunta a mejorar los caudales disponibles y conseguir una distribución más eficiente, con el objetivo de brindar mayor estabilidad en el suministro y reducir los inconvenientes que experimentan los usuarios del área céntrica.

Dos empresas presentaron sus ofertas en la segunda licitación

Luego del segundo llamado a licitación, el Gobierno provincial confirmó la presentación de dos empresas interesadas en ejecutar el proyecto: Arideros S.R.L. y A.V.D. Oil & Gas S.A.S.

Ambas propuestas deberán atravesar el correspondiente proceso de evaluación técnica, administrativa y económica, que permitirá determinar cuál de las firmas reúne las condiciones necesarias para avanzar con la adjudicación de los trabajos.

El presupuesto oficial de $451.261.916 constituye la referencia económica establecida para la ejecución del proyecto, aunque todavía resta conocer el resultado de la evaluación de las ofertas presentadas durante esta nueva instancia licitatoria.

Por el momento, no se informó una fecha definitiva para el inicio de los trabajos. La puesta en marcha dependerá de la finalización del proceso administrativo y de la correspondiente adjudicación de la obra.

Estefania Petrella

La mejora que se había anticipado

La intervención había sido anticipada por el titular de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, en diálogo con LM Cipolletti, cuando explicó que la empresa trabajaba en una solución para mejorar la presión del suministro en el centro.

En aquella oportunidad, el funcionario destacó que la incorporación de nuevas cañerías permitiría aumentar el caudal disponible y beneficiar a los usuarios ubicados sobre las calles Alem, San Martín y sus respectivas perpendiculares.

“Es un refuerzo que nos permite llegar con más caudal de agua. Eso va a significar mejor presión para los usuarios y mejora toda la zona céntrica de la ciudad”, había explicado Iud.

El titular de ARSA también había señalado que inicialmente se evaluó ejecutar el proyecto sobre calle San Martín, aunque posteriormente se optó por Alem para reducir las complicaciones derivadas de las intervenciones sobre la calzada.