Alerta amarilla por tormentas: qué pasará con la lluvia en Cipolletti

El SMN mantiene una advertencia por tormentas que podrían ser localmente fuertes, con riesgo de granizo y ráfagas.

La ciudad se mantiene en alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas. El Municipio desplegó un importante operativo.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la advertencia por posibles tormentas que podrían ser localmente fuertes , con riesgo de granizo y ráfagas. Por su parte, la Autoridad Interjuridisccional de Cuencas ( AIC ) anticipa que la inestabilidad continuará durante el jueves y que el tiempo comenzará a mejorar hacia el cierre de la semana.

La lluvia y la inestabilidad seguirán siendo protagonistas en Cipolletti y el Alto Valle. Después de varios días con condiciones cambiantes, el pronóstico anticipa nuevas precipitaciones y posibles tormentas durante las próximas horas, en un escenario que estará marcado por una alerta meteorológica y temperaturas más frescas.

El dato que genera mayor atención es que el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) mantiene una alerta amarilla por tormentas para Cipolletti durante la mañana y la jornada del jueves , con vigencia prevista hasta las primeras horas del viernes. El área podría verse afectada por tormentas aisladas , algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en períodos cortos, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Según la advertencia, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual.

Cómo seguirá el tiempo en Cipolletti

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) coincide en que la inestabilidad persistirá durante las próximas jornadas, aunque anticipa una mejora gradual hacia el fin de semana.

El jueves 22 de octubre se esperan lluvias durante buena parte del día, con posibilidad de tormentas y una temperatura máxima cercana a los 20 grados, según la AIC. El cielo permanecerá mayormente cubierto y el viento del sudeste podría alcanzar velocidades cercanas a los 30 km/h, con ráfagas.

En tanto para el viernes 23 de octubre las condiciones comenzarían a mejorar progresivamente. La AIC anticipa cielo cubierto, una temperatura máxima de alrededor de 17 grados y una mínima nocturna cercana a los 13. Durante la mañana todavía podría llover, aunque la probabilidad de precipitaciones disminuiría hacia la tarde.

El lunes amanece con lluvias en Cipolletti que se extenderán durante toda la jornada. Estefania Petrella

Para el sábado 24 de octubre, la AIC anticipa cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 18 grados, con una mínima de 10 grados durante la noche. De todos modos, otros pronósticos mantienen la posibilidad de lluvias y chaparrones aislados, especialmente durante la primera parte de la jornada.

En cambio, el domingo 25 se perfila como el día más favorable del fin de semana. Se espera cielo despejado durante el día, con una máxima que podría alcanzar los 22 grados y mejores condiciones para disfrutar de las actividades al aire libre.

Lluvia y alerta por tormentas en Cipolletti: qué barrios tendrán trabajos de limpieza y extracción de agua

La alerta amarilla por tormentas mantiene en marcha un operativo de limpieza y mantenimiento en distintos barrios de Cipolletti. Con pronóstico de lluvias intensas en cortos períodos, el Municipio desplegó equipos para mejorar el drenaje del agua, limpiar desagües y realizar trabajos viales.

Las tareas de este miércoles incluyen mantenimiento de calles, extracción de agua acumulada y limpieza de conductos pluviales. Además, se realizarán trabajos de bacheo en una calle de la ciudad.

Qué barrios de Cipolletti tendrán trabajos preventivos

El cronograma municipal contempla intervenciones en distintos puntos de la ciudad:

Mantenimiento vial: sectores de 4 Esquinas, Ferri y Lalor.

Extracción de agua acumulada: barrios 2 de Febrero, Juventud y Desarrollo, 200 Viviendas y 12 de Septiembre.

Limpieza de desagües: calle Mengelle, entre Perú y Lavalle.

Bacheo: calle Perón, entre Vélez Sarsfield y Alem.

Los trabajos buscan mejorar la circulación, prevenir obstrucciones y favorecer el drenaje del agua de lluvia en los sectores intervenidos.

Las recomendaciones para evitar problemas durante la lluvia

Ante las condiciones meteorológicas, la Dirección de Protección Civil difundió una serie de medidas preventivas para los vecinos:

Retirar del exterior de las viviendas los objetos que puedan ser arrastrados por el agua.

Desenchufar los artefactos eléctricos que puedan quedar expuestos a la humedad o al ingreso de agua.

Circular con precaución en bicicleta o moto, especialmente al doblar en las esquinas, donde puede disminuir la adherencia.

Revisar el estado de los techos, las bajadas de agua y los desagües cercanos.

También solicitaron evitar sacar los residuos domiciliarios durante el operativo y no arrojar basura en la vía pública, para impedir que se obstruya el sistema de escurrimiento.

Además, recomendaron estacionar los vehículos a una distancia adecuada de los cordones cuneta para permitir que el agua circule.

Dónde pedir asistencia en Cipolletti

Ante una emergencia o la necesidad de asistencia, los vecinos pueden comunicarse con la Central de Emergencias al 109, disponible las 24 horas, o con el 147.