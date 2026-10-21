El popular cantante que acaba de jubilarse y viaja con la Banda de Cipo a la gran final

Ariel Soto , autor de algunas cumbias albinegras , sacó pasaje a la gran definición. La anécdota del auto nuevo que le rompieron los de Olimpo y su gran ilusión.

Ariel tiene una banda de cumbia de barrio y le dedicó varios temas a Cipo. Ahora cantará los de la 69 en el micro...

Muchas personas anhelan jubilarse para empezar a viajar más seguido . Y Córdoba , de hecho, suele ser uno de los destinos escogidos para ese despeje inicial. Pues bien, el músico Ariel Soto cerró su extensa etapa laboral la semana pasada -era empleado- y ya programó un viaje a la provincia mediterránea aunque no por turismo ni mero placer sino por su pasión por el fútbol y particularmente por el querido Cipo …

Es que justo surgió una oportunidad única, una cita impostergable con el Albinegro, al que este popular cantante local irá a alentar a San Francisco en la gran final del Federal A que se disputará el próximo domingo.

La voz histórica del grupo musical Locura (“Ariel y su grupo Locura”, es el nombre completo), que le dedicó incluso algunas piezas del género al albinegro, esta vez entonará los cantitos del amplio repertorio de la 69 y toda la hinchada de Cipo.

Ariel fue temprano a la sede de Cipo a comprar la entrada. Aquí se lo ve en la extensa fila. Antonio Spagnuolo

El reconocido y estimado vecino se aseguró de llegar temprano el martes a la venta de entradas para garantizar su presencia en uno de los 15 micros que por ahora puso a disposición de los fanáticos la entidad de calle Mengelle.

Lo cierto es que mientras varios de los simpatizantes viajarán con esa preocupación de volver a tiempo para no faltar a sus trabajos, el cumbianchero en ese sentido lo hará mucho más distendido a partir de haber pasado a retiro justo en estos días.

“Voy con amigos. Me jubilé la semana pasada. Me vino bien porque de otra manera se me habría complicado, ya no tengo que rendirle cuentas a nadie”, celebra Ariel y matiza la espera contando anécdotas de su época de mayor fanatismo, de hincha incondicional.

“Lo seguía a todos lados a Cipo. Anécdotas de cancha tengo un montón pero particularmente recuerdo cuando se me dio por ir con un auto nuevo a Bahía Blanca, jugábamos contra Olimpo. Siempre hubo una pica muy grande y al salir del Carminatti me lo rompieron todo, volví sin vidrios. Un frío en ese regreso a casa, una cosa de locos”, recuerda y no solo se ríe él sino también quienes lo escuchan.

Nacido y criado en Cipolletti, aún no tiene en claro que promesa hará si llega a darse “lo que todos soñamos, para no mufarla no lo digamos…”. Lo que sí sabe es que “el pelo largo no me lo puedo cortar porque al seguir como músico es lo que me da laburo más que nunca ahora”.

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Siempre fue admirador de los arqueros del Albinegro, entre los que destaca a “Marcelo Yorno, que después atajó en el Boca de Bilardo y Maradona. Qué arquerazo papá. Y Crespito -por Facundo Crespo, el arquero actual- también un fenómeno, nos salvó el otro día ante Alvarado con esa atajada y en tantos partidos más”.

Ariel Soto, el músico que viaja con la banda albinegra y sueña con bailar a los formoseños de San Martín para volver a Cipo con toda la gloria.