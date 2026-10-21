La gran sorpresa de Nico Jaime a su nieto fana de Cipo de cara a la final y un humilde consejo para todos los padres

Seguidor del Albinegro de toda la vida, el referente social de la escuelita Los Humildes le cumplirá el sueño a su nieto. Cómo se lo comunicó y su mensaje.

Nico Jaime, referente del fútbol barrial de Cipolletti, estará en la final del Federal A para alentar al Albinegro.

Millán , a esta altura, no se lo esperaba. Ya estaba resignado pues su propia familia se encargó de desalentarlo cada vez que el chico de 12 años expresaba sus inmensas ganas de viajar a alentar a Cipo en la gran final del Federal A . Lo que procuraba su entorno, en verdad, con esa sistemática negativa era que el factor sorpresa le agregara un plus de alegría y emoción a la noticia…

Fueron cómplices del "ocultamiento" el abuelo Nico Jaime , su mamá Mayra , su papá Ema y hasta su hermana Alma . Perdido entre la multitud que pugnaba por asegurarse un lugar en el micro con entrada incluida encontramos al referente social, al gran maestro del fútbol infantil comunitario, quien compartió con LMC esta linda historia detrás del partido que revoluciona a toda la ciudad.

El responsable de la escuelita Los Humildes estaba a solo unos pasos de pasar por ventanilla y cumplirle el sueño al 8 de su equipo, quien cursa séptimo grado y se ilusiona con algún día defender él dentro del campo al glorioso albinegro.

Millán, el 8 de Los Humildes, la escuelita de fútbol de su abuelo Nico Jaime.

“Se cansó, pobre, de preguntarme si íbamos a ir a la final de Cipolletti. Le decíamos que no se iba a poder, que estaba difícil la situación, que era muy lejos, que no había plata. Lo hicimos sufrir”, contó entre risas el esfuerzo que tuvieron que realizar para conservar el secreto familiar hasta adquirir el pasaje y los tickets.

Horas más tarde, este docente del balompié que enseña de fútbol y de la vida a los pibes de los barrios confió con lujo de detalles la forma en que le comunicó la novedad más esperada -y celebrada- a su nieto.

Fue mediante una emotiva charla por chat.

Millán: -Abuelo, perdón que anoche no te contesté, es que me quedé dormido

Nico Jaime: -No hay drama. ¿Querés viajar?

Millán: -¿A dónde?

Nico: Nos vamos a Córdoba a ver la final de Cipo, el sábado salimos -acompañando el mensaje con la imagen de las entradas-.

Millán: ¡Vamos Cipooooo! Gracias abu, qué emoción…

Nico: Prepárese nieto para vivir una gran fiesta del fútbol y albinegra.

La reacción del chico no se limitó a eso y continuó el día después: “Le tuve que escribir porque yo vivo ‘en el 30’ y tras sacar las entradas me fui para casa y ya no regresé. Se volvió loco. Se despertó para ir al colegio este miércoles y solo hablaba del viaje”, celebró el “nono piola” con la satisfacción de la misión cumplida.

La historia de una pasión que va de generación en generación

“Yo crecí a 10 cuadras de la cancha. Desde chico vengo a ver a Cipo, alenté al equipo en fines de los '70, en las décadas del '80 y '90, cuántas alegrías y también tristezas, el descenso del 2001, luego bajar al Argentino B en 2006 y ascender al Federal A en 2007. Y mi nieto también, apenas nació ya le había comprado la bandera, la camiseta. Ahora de hecho va a viajar con gorra y camiseta que usó Cipo en 1992. Yo ando con una casaca que me compré por los 100 años”, explicó, eufrórico, quien le transmitió su fanatismo a toda la familia.

Destacó, más adelante, el gran presente institucional y deportivo de la entidad que invita a la gente a volver a la cancha. “Los últimos dos años Cipo nos acercó de nuevo”

Un mensaje tan profundo como cierto

Para ponerle el broche de oro a una de esas “historias mínimas” detrás del "partido de Cipo del año", Jaime reflexionó con toda su sapiencia a cuestas: “Estas son las cosas que hay que disfrutar con los hijos, con los nietos, no podés dejar pasar estos momentos. Los chicos crecen rápido. Un año recuerdo andaba mal económicamente pero igualmente la llevé a mi hija a ver a Cipo de visitante, luego fue su cumple de 15 y enseguida viajámos a Buenos Aires a conocer la cancha de Boca”.

“Esto -continúa- hay que disfrutarlo, el mensaje para los padres y madres sería que hagan un alto cuando se pueda y traten de cumplirle estos pequeños sueños a sus hijos o nietos, porque lo que se disfruta es maravilloso”. Crack.

Viajan familias enteras

Avalando el sabio consejo de Nico Jaime, muchas familias cipoleñas se movilizarán junto al Capataz de la Patagonia en su compromiso más importante de las últimas tres décadas.

En la fila para asegurarse un lugar en los micros, por ejemplo, charlamos con Daniel y sus dos hijos Nacho y Tatino. “Estuvimos tres horas para poder sacar la entrada pero seguramente valdrá la pena. Una experiencia así no se vive todo los días. Mariucha -su esposa- se queda en Cipo y le agradecemos el aguante”, expresaron mientras sonaba fuerte "El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar".

Tatino y Nacho se van con su papá Daniel a la finalísima en Córdoba. Antonio Spagnuolo

Viajando por un sueño.