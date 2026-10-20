Sacaron las primeras entradas para ver a Cipo en la final en Córdoba: una emocionante historia detrás

Alejandra y Fabiana llegaron cinco horas antes de que se abran las boleterías. El fanatismo que les inculcó su recordado padre y su pasión albinegra: "Cipo es todo".

Las hermanas se han unido por la pasión albinegra. "Vamos por el ascenso", dijeron ilusionadas.

Mira los partidos de Cipo en el mismo sector de la tribuna popular que ocupaba su recordado padre junto a otros hinchas históricos en aquellos tiempos felices. “Justo en la mitad de la tribuna, allá arriba, el mejor lugar para ver al Albinegro ”, cuenta Alejandra a LM Cipolletti .

El viejo “ya no está entre nosotros pero sí sus cenizas esparcidas en su querida cancha, en La Visera”, confiesa con emoción la fanática del Albinegro que este martes fue la primera en comprar la entrada para la gran final del próximo domingo ante San Martín de Formosa .

Ya a las 8, cinco horas antes de que se abrieran las boleterías, andaba merodeando la zona junto a su hermana Fabiana y amigos del tablón. Y un ratito más tarde encabezó la fila sobre calle Mengelle que doblaba por O’Higgins en medio de la euforia de cientos de hinchas albinegros que prometen copar San Francisco , Córdoba , sede de la gran definición.

Y ojo que no reside tan cerca de la sede. “Vivo en Centenario y mi hermana en Distrito Noroeste. Eramos todas chicas las primeras de la cola. El día estaba feo, dejamos al nene en la escuela y nos acercamos. Esperamos que se arrimara más gente y ahí nos mandamos”, explica mientras muestra contenta su ticket. En la otra mano sostiene una cámara con la que registra la movilización del pueblo cipoleño en pos de un boleto en la finalísima.

Cipo una pasión familiar: la gran herencia del viejo

Ale y Fabi no son de las que se suben ahora al carro triunfal. Sufren y gozan por Cipo desde la primera hora. El responsable del fanatismo fue su papá, este "loco del Capataz" que les inculcó la pasión.

“Siempre vinimos a ver a Cipo con mi viejo, Néstor Ferrero, somos las hijas del popular Fumarola, integrante de “Los mismos de Siempre”, con Carlitos Sosa, con Aníbal, con la Vale… Con la vieja guardia”, aclara con ese camperón albinegro que la cubre del frío.

“¿Si sería el mejor homenaje para mi papá el ascenso? Uf, se volvería a morir pobre viejo. Cipo lo infartaría otra vez”, responde Ale y Fabiana asiente.

“Cipo es todo, es familia, es recuerdos, es mi viejo, la pasión… Somos grandes de verdad, por algo nos llaman El Capataz de la Patagonia”, señalan las dos mientras entonan junto al resto un cantito de tribuna.

Con el Albinegro a todos lados. Viajando por un sueño. En el nombre del padre…

La venta de entradas arrancó a full

Este martes, bajo una lluvia que volvió a hacerse presente en la ciudad, decenas de simpatizantes se acercaron a la sede del club para asegurarse un lugar en Córdoba. El albinegro enfrentará a San Martín de Formosa el domingo a las 15 en la ciudad de San Francisco, ubicada a más de 1100 kilómetros de Cipolletti.

Imponente imagen de las filas para comprar una entrada en la sede de Cipo. Antonio Spagnuolo.

La expectativa no solamente se reflejó en las filas frente a la sede. Durante las horas previas al inicio de la venta, los teléfonos de contacto del club recibieron una enorme cantidad de consultas de hinchas interesados en conocer los detalles para viajar a San Francisco, Córdoba, donde se disputará la final.

La demanda también alcanzó los teléfonos particulares de distintos dirigentes, que recibieron numerosos mensajes y llamados relacionados con la venta de entradas, los colectivos y las modalidades de pago.

La institución anunció que dispone de 4.000 entradas para sus hinchas, otorgadas por el Consejo Federal, con un valor de 45.000 pesos cada una. Además, organizó 15 colectivos para trasladar simpatizantes, con un paquete que incluye viaje de ida y vuelta más entrada por 150.000 pesos.