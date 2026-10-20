La publicación de una cuenta especializada que no solo confirma quién es el Capataz de la Patagonia sino que demuestra la dimensión del Albinegro. ¡Grande, Cipo!

Le salen todas por estos días al glorioso Cipo . Que el domingo en el estadio mundialista de Mar del Plata le puso la frutilla del postre a los festejos por el centenario con la clasificación a la finalístima del Federal A . Como si fuera poco, ahora una conocida cuenta de X publicó un particular ranking que confirma que el albinegro es el Capataz de la Patagonia y lo ubica dentro de "los 50 clubes más grandes del país" .

Sí, al menos en ese ordenamiento que difundió Encu ( @Encu5Futbol) Cipolletti se sienta en la mesa de Boca, River, los de Avellaneda y el Cuervo, entre otros colosos de Primera División. Después de esto, cómo entonces no va a soñar y merecer un lugar en la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino a la que intentará regresar tras varias décadas el próximo domingo, cuando dispute en San Francisco Córdoba la apasionante definición ante San Martín de Formosa.

"Le pedí a ChatGPT que arme el TOP 50 clubes más grandes de Argentina según títulos locales e internacionales, historia, clásicos, permanencia en Primera, hinchada, jugadores históricos, estadio, regularidad, récords y hazañas. Me tiró esto: ¿Qué opinan?", explicó ese usuario que se caracteriza por instalar consignas picantes.

Cipo tiene historia, presente y mucha gente. Omar Novoa

Y más allá de la polémica que se generó entre hinchas de distintos clubes -algunos sacan chapa y otros cuestionan los criterios, por ejemplo Boca no admite quedar atrás de River ni Central de Newell's, San Lorenzo reclama ubicarse por encima de Racing y Estudiantes no se considera menos que el Ciclón ni La Acadé- en nuestra ciudad generó más orgullo aún y sentido de pertenencia en medio de un presente soñado.

Poco importa que Cipo ocupé el último escalón de esa tabla imaginaria y se ubique en el puesto 50°. Ya estar es un logro mayúsculo, además de consolidarse como el club más influyente del Sur Argentino. Y digan lo que digan, si algo le sobra a ChatGPT es "inteligencia" y al menos con Cipolletti no le erró. ¡Grande Albinegro!

Acá está el ránking completo

Le pedí a ChatGPT que arme el TOP 50 clubes más grandes de Argentina según títulos locales e internacionales, historia, clásicos, permanencia en Primera, hinchada, jugadores históricos, estadio, regularidad, récords y hazañas.Me tiró esto: ¿Qué opinan? pic.twitter.com/284ihxvHa2 — (@Encu5Futbol) October 19, 2026

Comienza la venta de entradas

Este martes, a las 13, comienza en la sede del club la venta de entradas para el partido del año ante los formoseños. Cipo dispone de 4 mil localidades a un valor de 45 mil pesos. Recordemos que el club ofrece el servicio de ticket + traslado por apenas 150 mil pesos. Serán 15 micros que saldrán el sábado por la tarde desde calle Mengelle.

El encuentro se disputará en el estadio Juan Pablo Francia, de San Francisco Córdoba, desde las 15 y en caso de igualdad el campeón se definirá mediante la ejecución de penales. ¡Qué nervios! ¡Cuánta ilusión!