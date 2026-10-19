Habrá 15 colectivos para hinchas de Cipo: cómo conseguir entradas y pasajes

El Albinegro lanzó la venta de localidades para el partido del domingo 25 de octubre ante San Martín de Formosa, en San Francisco.

La ilusión de Cipo empieza a movilizar a sus hinchas . De cara a la final por el ascenso a la Primera Nacional, el club puso a la venta las entradas y lanzó una propuesta de traslado para que los albinegros puedan acompañar al equipo en San Francisco, Córdoba , donde el domingo 25 de octubre enfrentará a San Martín de Formosa.

Bajo el lema “Todos juntos a Córdoba” , la institución organizó una alternativa para quienes quieran viajar a la definición en el estadio Juan Pablo Francia . La entrada tiene un valor de 45.000 pesos , mientras que el paquete que incluye traslado y localidad cuesta 150.000 pesos .

La venta de entradas comenzará este martes 20 de octubre, a las 13 , en la Secretaría del club. Según informó la institución, habrá un cupo de 4.000 localidades y el expendio se mantendrá hasta agotar ese número o hasta el sábado a las 13, lo que ocurra primero.

Omar Novoa

Los colectivos para acompañar al Albinegro

Para facilitar el viaje de los simpatizantes, Cipolletti dispondrá de 15 colectivos. La salida está prevista para la tarde del sábado 24 de octubre, mientras que el regreso será el domingo 25, una vez terminado el encuentro.

De esta manera, los hinchas podrán trasladarse en grupo para acompañar al equipo en uno de los partidos más importantes de los últimos años. El recorrido hasta San Francisco implica un largo viaje desde el Alto Valle, pero la posibilidad de estar presentes en una final por el ascenso alimenta la expectativa de la parcialidad albinegra.

Además, el club informó que tanto la entrada como el pasaje podrán abonarse en 12 cuotas con Banco Patagonia, una alternativa de financiación para quienes elijan contratar el paquete completo.

Omar Novoa

A un paso del sueño

El partido ante San Martín de Formosa se jugará el domingo 25 de octubre en el estadio Juan Pablo Francia, en San Francisco, Córdoba. Allí, Cipo buscará coronar una campaña que lo llevó hasta la definición por el primer ascenso a la Primera Nacional.

Con la venta ya anunciada y los colectivos preparados para partir el sábado, el club busca que el equipo tenga el acompañamiento de su gente en una cita decisiva. La convocatoria es clara: viajar a Córdoba y alentar al Albinegro en busca de un objetivo que moviliza a toda la ciudad.