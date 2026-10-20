Cipo en la final: larga fila desde temprano para asegurarse el viaje y las entradas

Arrancó la venta de entradas. Los primeros simpatizantes llegaron pasadas las 10:30 a la sede del club y la fila es de más de una cuadra.

La ilusión por el ascenso no sabe de horarios ni de condiciones climáticas. Cipo está a un partido de regresar a la Primera Nacional y sus hinchas comenzaron a vivir la final mucho antes del domingo. Este martes, bajo una lluvia que volvió a hacerse presente en la ciudad, decenas de simpatizantes se acercaron a la sede del club para asegurarse un lugar en Córdoba .

El albinegro enfrentará a San Martín de Formosa el domingo a las 15 en la ciudad de San Francisco, ubicada a más de 1100 kilómetros de Cipolletti.

La venta de entradas estaba anunciada para las 13, pero la expectativa y la ansiedad le ganaron a la espera. Pasadas las 10.30, los primeros hinchas comenzaron a instalarse en las afueras de la sede, ubicada en Mengelle 210 , cuando todavía faltaban más de dos horas para que se habilitaran las boleterías.

Estefania Petrella

Con el correr de los minutos, la fila fue creciendo. Los simpatizantes de Cipolletti y de distintas localidades de la región se sumaron a la espera, hasta que la cola comenzó a ocupar los primeros metros de la calle O’Higgins. La escena reflejó la expectativa que rodea al equipo, que el domingo jugará una final decisiva por el ascenso.

Estefania Petrella

Una demanda que también se sintió en los teléfonos

La expectativa no solamente se reflejó en las filas frente a la sede. Durante las horas previas al inicio de la venta, los teléfonos de contacto del club recibieron una enorme cantidad de consultas de hinchas interesados en conocer los detalles para viajar a San Francisco, Córdoba, donde se disputará la final.

La demanda también alcanzó los teléfonos particulares de distintos dirigentes, que recibieron numerosos mensajes y llamados relacionados con la venta de entradas, los colectivos y las modalidades de pago.

La institución anunció que dispone de 4.000 entradas para sus hinchas, otorgadas por el Consejo Federal, con un valor de 45.000 pesos cada una. Además, organizó 15 colectivos para trasladar simpatizantes, con un paquete que incluye viaje de ida y vuelta más entrada por 150.000 pesos.

Estefania Petrella

Los requisitos que anunció Cipo antes de abrir la boletería

A las 12.30, apenas media hora antes del horario previsto para comenzar la venta, Cipolletti publicó un nuevo comunicado en sus redes sociales con información importante para quienes buscan adquirir el paquete de traslado y entrada.

La institución informó que las personas que se acerquen a la Secretaría deberán presentar obligatoriamente los datos personales de cada pasajero.

Los requisitos son:

Nombre.

Apellido.

DNI.

Fecha de nacimiento.

Desde el club remarcaron que es indispensable contar con toda esa información al momento de realizar la compra.

La aclaración está dirigida específicamente a quienes adquieran el combo de entrada y traslado en colectivo. Por ese motivo, el comunicado no establece que deban presentarse los mismos requisitos para la compra de una entrada individual.