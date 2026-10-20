Almirón, el crack de Cipo impactado por la multitud que pugna por las entradas para la final: "Les digo que..."
Una de las figuras del equipo recibió el afecto de los simpatizantes este martes y envió un mensaje al pueblo albinegro. "Es el partido más importante de mi carrera", contó luego a LM Cipolletti.
Hincha que lo veía camino a boleterías le pedía una foto, un abrazo, un saludo en forma de videito para un pariente, amigo, novia… Lejos de incomodarse, él accedía y disfrutaba del calor popular en un ratito libre en plena preparación para la gran final del domingo por el ascenso a la Primera Nacional.
Andrés Almirón estaba en el ingreso a la sede de calle Mengelle, sentado en una butaca con la ropa del club y desde allí contemplaba la impactante movilización del hincha albinegro por una entrada como si fuera uno más de ellos.
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Casi que les daba la bienvenida a casa aunque siempre prefiera pasar inadvertido fuera de la cancha. No debería extrañar porque el Guacha fue así desde que llegó a Cipolletti: bajo perfil, amable y mostrándose sumamente a gusto en el equipo y la ciudad.
En esas circunstancias, una de las principales figuras de Cipo aceptó también una breve charla con LM Cipolletti en la que agradeció el respaldo de la gente y admitió que ante San Martín de Formosa en Córdoba será “el partido más importante de mi carrera”.
“Contento, como jugador del club super feliz porque la gente va a ir a apoyarnos. La ciudad, se nota, está revolucionada, tenemos que alejarnos un poco de todo esto para estar más tranquilos pero a la vez es muy lindo ver todo esto. Así que estamos felices y les digo que vamos a dar la vida por lograr el objetivo", señaló el talentoso volante del Albinegro, que está a 90 minutos de dar el ansiado y potergado salto a la Primera Nacional.
Qué les promete a los hinchas
Consultado sobre qué le prometía a la gente antes del decisivo encuentro, indicó: "Prometerle nada de antemano, sí considero que habría que tirar las prendas a la tribuna en reconocimiento a todo lo que han hecho, máxime si se nos da... Siempre estuvieron presentes y queda agradecerles".
Por otro lado, a la hora de dimensionar la importancia del duelo del domingo en su trayectoria, no dudó en ubicarlo como "el más importante en mi carrera, el primero de esta magnitud que voy a jugar".
Confió, más adelante, sus sensaciones previas al partido del año y las imágenes que se le vienen a la cabeza en estos momentos. "Se piensa en todo, en el esfuerzo que hice para llegar hasta acá, en el día a día, que nunca me di por vencido en la mala. Gracias a Dios hoy viviendo esto y agradecido a los que me apoyaron".
Si el hincha ya anda manija, luego de esta frase del mediocampista lo estará aún más: "Cipo merece ascender por la gente, por la historia, por la dirigencia que está haciendo todo lo posible y nos hace sentir cómodos. Y por este grupo de jugadores que deja la vida por los colores".
Andrés, ¡qué bien se te ve!
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