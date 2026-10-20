Almirón, el crack de Cipo impactado por la multitud que pugna por las entradas para la final: "Les digo que..."

Una de las figuras del equipo recibió el afecto de los simpatizantes este martes y envió un mensaje al pueblo albinegro. "Es el partido más importante de mi carrera", contó luego a LM Cipolletti .

Hincha que lo veía camino a boleterías le pedía una foto, un abrazo, un saludo en forma de videito para un pariente, amigo, novia… Lejos de incomodarse, él accedía y disfrutaba del calor popular en un ratito libre en plena preparación para la gran final del domingo por el ascenso a la Primera Nacional.

Andrés Almirón estaba en el ingreso a la sede de calle Mengelle , sentado en una butaca con la ropa del club y desde allí contemplaba la impactante movilización del hincha albinegro por una entrada como si fuera uno más de ellos.

Casi que les daba la bienvenida a casa aunque siempre prefiera pasar inadvertido fuera de la cancha. No debería extrañar porque el Guacha fue así desde que llegó a Cipolletti: bajo perfil, amable y mostrándose sumamente a gusto en el equipo y la ciudad .

No queda nadie el domingo en Cipo. Se van todos a ver al albinegro en la final. Antonio Spagnuolo.

En esas circunstancias, una de las principales figuras de Cipo aceptó también una breve charla con LM Cipolletti en la que agradeció el respaldo de la gente y admitió que ante San Martín de Formosa en Córdoba será “el partido más importante de mi carrera”.

Almirón fue clave en la campaña de Cipo. Por ejemplo, le convirtió un golazo a Olimpo. Foto: Luis Amaolo

“Contento, como jugador del club super feliz porque la gente va a ir a apoyarnos. La ciudad, se nota, está revolucionada, tenemos que alejarnos un poco de todo esto para estar más tranquilos pero a la vez es muy lindo ver todo esto. Así que estamos felices y les digo que vamos a dar la vida por lograr el objetivo", señaló el talentoso volante del Albinegro, que está a 90 minutos de dar el ansiado y potergado salto a la Primera Nacional.

Qué les promete a los hinchas

Consultado sobre qué le prometía a la gente antes del decisivo encuentro, indicó: "Prometerle nada de antemano, sí considero que habría que tirar las prendas a la tribuna en reconocimiento a todo lo que han hecho, máxime si se nos da... Siempre estuvieron presentes y queda agradecerles".

Por otro lado, a la hora de dimensionar la importancia del duelo del domingo en su trayectoria, no dudó en ubicarlo como "el más importante en mi carrera, el primero de esta magnitud que voy a jugar".

Confió, más adelante, sus sensaciones previas al partido del año y las imágenes que se le vienen a la cabeza en estos momentos. "Se piensa en todo, en el esfuerzo que hice para llegar hasta acá, en el día a día, que nunca me di por vencido en la mala. Gracias a Dios hoy viviendo esto y agradecido a los que me apoyaron".

Si el hincha ya anda manija, luego de esta frase del mediocampista lo estará aún más: "Cipo merece ascender por la gente, por la historia, por la dirigencia que está haciendo todo lo posible y nos hace sentir cómodos. Y por este grupo de jugadores que deja la vida por los colores".

Andrés, ¡qué bien se te ve!