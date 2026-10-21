Mientras Catriel se prepara para cortar la Ruta 151, Provincia puso fecha al inicio de las obras

Tras los recientes accidentes fatales y el deterioro de la calzada, el Gobierno rionegrino anticipó los plazos para iniciar las reparaciones más urgentes.

La provincia confirmó fechas para el inicio de las reparaciones de la ruta 151 en el tramo Catriel - La Pampa.

El Gobierno de Río Negro confirmó una fecha clave para avanzar con la recuperación de la Ruta Nacional 151 , una de las principales vías de la región y cuyo deterioro genera una creciente preocupación entre los automovilistas. Tras los recientes accidentes fatales y los reclamos de vecinos de Catriel , la Provincia anticipó cuándo podrá comenzar a intervenir sobre la calzada.

El ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren , anunció que el próximo 29 de octubre se firmarán las actas para concretar el traspaso de distintos tramos de las rutas nacionales 22 y 151 . La medida permitirá que el Ejecutivo provincial asuma la responsabilidad de ejecutar las reparaciones.

La confirmación se produce en un contexto de creciente malestar social por las condiciones de circulación, especialmente después del reciente siniestro vial que provocó la muerte de una adolescente de Catriel y profundizó los cuestionamientos por la falta de mantenimiento.

Alejandro Echarren, Ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro.

Las obras en la Ruta 151 comenzarían en noviembre

Echarren adelantó que el objetivo del Gobierno provincial es comenzar con los trabajos, una vez completada la transferencia administrativa y cumplidos los procedimientos necesarios para intervenir sobre la traza.

“Nosotros firmamos el 29 y calculamos que en la segunda quincena de noviembre ya estaremos en obra, en el tramo liberado desde el kilómetro 109 hasta el límite con La Pampa”, aseguró el ministro en declaraciones a Radio Alas.

Para ejecutar estas primeras reparaciones de emergencia, la Provincia utilizará el financiamiento gestionado a través de Oldelval, destinado a mejorar las condiciones de circulación en uno de los corredores estratégicos para la actividad productiva y el transporte regional.

Sin embargo, la situación presenta mayores dificultades administrativas entre los kilómetros 103 y 109, precisamente donde ocurrió el reciente accidente fatal. En ese sector todavía permanece vigente un contrato de obra nacional con la empresa constructora Luciano.

El funcionario explicó que Río Negro también pretende asumir ese contrato, aunque previamente deberá concretarse una reestructuración administrativa y económica mediante un acuerdo tripartito entre Nación, Provincia y la empresa contratista.

Esta gestión permitirá retomar los trabajos que quedaron inconclusos bajo la administración nacional. Para financiar esa intervención, el Gobierno rionegrino contempla la utilización de recursos provenientes de Fonplata, organismo que financiará parte de las obras proyectadas.

Las reparaciones comenzarían la segunda quincena de noviembre sobre la ruta 151.

Baches, banquinas destruidas y problemas estructurales

Durante la entrevista, Echarren reconoció que el deterioro de la Ruta Nacional 151 supera ampliamente la presencia de pozos. Según explicó, existen sectores donde las deficiencias estructurales requieren intervenciones más profundas que un simple bacheo.

Entre los trabajos previstos se encuentran el fresado del pavimento existente, la recomposición de la carpeta asfáltica, el recalce de banquinas y la reparación de sectores deformados, además de tareas complementarias para mejorar la seguridad vial.

Uno de los principales problemas identificados corresponde a las banquinas descalzadas, que presentan importantes desniveles respecto de la calzada. Estas condiciones incrementan los riesgos para los conductores, especialmente ante maniobras imprevistas o situaciones de emergencia.

El ministro también adelantó que las intervenciones deberán incorporar demarcación horizontal y señalización vertical, dos elementos fundamentales para mejorar la visibilidad y las condiciones de seguridad de quienes utilizan diariamente este corredor nacional.

Vecinos de Catriel realizarán un corte de ruta desde las 10 este miércoles.

Convocan a un corte de Ruta en Catriel

La concentración comenzará a las 10 de la mañana, en el acceso a Catriel, sobre la Ruta Nacional 151. Allí se reunirán vecinos y automovilistas para iniciar la medida de fuerza.

Durante la primera etapa de la manifestación, los participantes anticiparon que permitirán únicamente la circulación de automóviles y camionetas, mientras que el resto de los vehículos quedará alcanzado por las restricciones previstas para visibilizar el reclamo.

Sin embargo, los organizadores advirtieron que posteriormente avanzarán con un corte total de la Ruta 151, que se mantendrá hasta recibir alguna respuesta concreta de las autoridades responsables del mantenimiento y la reparación del corredor vial.