De las camperas de egresados a la Justicia: la insólita pelea que enfrentó a tres madres

Lo que comenzó como una conversación por WhatsApp derivó en insultos, burlas y una denuncia que involucró a familias de alumnos de sexto grado en Río Negro.

Madres de alumnos de 6° grado tuvieron que ir a una mediación judicial por insultos en un grupo de WhatsApp de sus hijos.

Un grupo de WhatsApp creado para organizar las camperas de egresados de una escuela primaria terminó convirtiéndose en el escenario de un conflicto que trascendió las aulas y llegó hasta la Justicia de Río Negro. Lo que comenzó como una conversación entre estudiantes de sexto grado derivó en insultos, burlas y mensajes ofensivos que provocaron un enfrentamiento entre familias.

El insólito episodio ocurrió en una escuela primaria del Valle Medio y tuvo como protagonistas a estudiantes que transitaban su último año escolar. Aunque los chicos lograron superar sus diferencias, la situación continuó entre sus familiares y requirió una intervención judicial para alcanzar una solución.

La controversia terminó con una mediación extrajudicial entre tres madres, quienes participaron de un encuentro para abordar lo sucedido, reconocer responsabilidades y establecer compromisos destinados a prevenir nuevos enfrentamientos dentro y fuera del establecimiento educativo.

De organizar las camperas de egresados a una denuncia judicial

El grupo de mensajería había sido creado con un solo objetivo: coordinar la confección de las camperas de egresados de sexto grado, una tradición entre los estudiantes que están próximos a finalizar la escuela primaria.

Sin embargo, las conversaciones comenzaron a tomar otro rumbo cuando algunos integrantes intercambiaron mensajes ofensivos, insultos y burlas. La situación generó malestar entre las familias y el enfrentamiento terminó superando los límites del ámbito escolar.

La gravedad que adquirió el conflicto llevó a que se presentara una denuncia ante el Juzgado de Paz. A partir de esa intervención, el expediente fue derivado al Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC).

Este organismo judicial interviene en controversias que pueden resolverse mediante el diálogo y la construcción de acuerdos entre las partes, sin necesidad de avanzar hacia un proceso judicial tradicional que profundice las diferencias existentes.

Los chicos habían solucionado sus diferencias, pero las madres debieron intervenir

La instancia de mediación estuvo coordinada por un mediador oficial de la Segunda Circunscripción Judicial y reunió a las tres madres involucradas. Dos participaron presencialmente, mientras que la tercera intervino de manera virtual.

Durante el encuentro, las mujeres pudieron expresar sus posiciones sobre lo sucedido y analizar las consecuencias del enfrentamiento. También reconocieron que existían alternativas de diálogo más apropiadas para resolver las diferencias, incluso mediante los espacios disponibles dentro de la escuela.

Uno de los aspectos más llamativos fue que los estudiantes ya habían superado el conflicto y retomado su relación habitual. Según manifestaron las propias familias, tampoco se habían registrado nuevos episodios que afectaran la convivencia escolar.

El acuerdo que permitió cerrar el conflicto familiar

Pese a que los chicos habían solucionado sus diferencias, las madres decidieron establecer compromisos concretos para evitar situaciones similares. El acuerdo incluyó prestar mayor atención a sus responsabilidades de cuidado, educación y protección integral de sus hijos.

También coincidieron en la importancia de prevenir nuevos episodios de violencia, discriminación y hostigamiento, además de promover relaciones basadas en el respeto y fortalecer los canales de comunicación entre las familias involucradas.

Las participantes asumieron el compromiso de impulsar acciones positivas para favorecer la convivencia pacífica dentro y fuera de la escuela, acompañando las relaciones entre los estudiantes y priorizando el diálogo frente a eventuales desacuerdos.

Finalmente, las tres madres agradecieron la intervención del servicio de mediación, ratificaron los compromisos asumidos y manifestaron su conformidad con el resultado. De esta manera, el conflicto originado por las camperas de egresados quedó formalmente concluido.