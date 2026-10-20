La herramienta de Google que anticipa inundaciones y monitorea localidades de Río Negro

En medio del alerta por intensas lluvias y crecidas de ríos, una plataforma gratuita utiliza inteligencia artificial para prever riesgos hasta siete días antes. ¿Cómo acceder?

En medio de las alertas por lluvias intensas en Río Negro , una herramienta gratuita de Google permite consultar pronósticos de inundaciones y conocer qué sectores podrían verse afectados por las crecidas de los ríos . La plataforma utiliza inteligencia artificial y ofrece estimaciones con hasta siete días de anticipación.

Se trata de Flood Hub , un sistema desarrollado por Google que procesa información meteorológica , imágenes satelitales y datos hidrológicos para anticipar posibles inundaciones. La herramienta está disponible para cualquier usuario con acceso a internet y permite visualizar las áreas bajo seguimiento.

Su funcionamiento adquiere especial relevancia ante las precipitaciones que afectan al Alto Valle y otras regiones de Río Negro, donde las autoridades mantienen un seguimiento de los caudales de los ríos Limay, Neuquén y Negro , además de los niveles de los embalses.

En este contexto, Google ya muestra estimaciones de posibles inundaciones en sectores del Valle Medio, una región atravesada por el río Negro. Sin embargo, estas proyecciones deben interpretarse como pronósticos preventivos y no como una confirmación de que ocurrirá una inundación.

Cómo funciona Flood Hub, la herramienta de Google que anticipa inundaciones

La plataforma Flood Hub utiliza un sistema integrado de dos modelos de inteligencia artificial que analizan información pública para elaborar pronósticos. Su principal objetivo es anticipar el comportamiento de los ríos y estimar las consecuencias de eventuales crecidas.

El primero es un modelo hidrológico, encargado de calcular cómo podría evolucionar el caudal de un río a partir de las precipitaciones y otras variables. El segundo estima qué superficies podrían quedar cubiertas por el agua y su posible profundidad.

A partir de estos cálculos, el sistema presenta mapas interactivos que permiten identificar zonas bajo seguimiento y consultar pronósticos de inundaciones fluviales. La información se actualiza diariamente y puede ofrecer estimaciones hasta siete días antes de un posible evento.

La herramienta tiene cobertura en cuencas fluviales de más de 150 países y está diseñada para brindar información preventiva a una población de aproximadamente 2.000 millones de personas expuestas a grandes inundaciones en las regiones alcanzadas.

Cómo consultar el mapa de inundaciones de Google en Río Negro

Para utilizar la plataforma no es necesario descargar una aplicación ni pagar una suscripción. Los vecinos pueden ingresar desde una computadora o teléfono celular, buscar su localidad y consultar la información disponible sobre los cursos de agua cercanos.

El mapa permite explorar las áreas donde existen pronósticos, identificar puntos de seguimiento y observar la evolución prevista de los niveles de los ríos. La disponibilidad y el detalle de las estimaciones pueden variar según cada cuenca.

Esta información resulta especialmente útil para quienes viven en zonas ribereñas, sectores rurales y localidades cercanas al río Negro. También puede servir como complemento para los organismos de emergencia y las autoridades encargadas de planificar medidas preventivas.

No obstante, Flood Hub no reemplaza las alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional ni los informes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Sus estimaciones pueden modificarse con las actualizaciones meteorológicas y no contemplan necesariamente todos los anegamientos urbanos.

La AIC advirtió por el aumento de los caudales del río Neuquén

La situación meteorológica regional motivó una advertencia de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, que informó un incremento sostenido de los caudales del río Neuquén como consecuencia de las precipitaciones registradas y las lluvias previstas para los próximos días.

El organismo explicó que, debido a la evolución de los niveles de los embalses Los Barreales y Mari Menuco, se incrementará la erogación de agua desde el Dique Compensador El Chañar, con la previsión de alcanzar los 550 metros cúbicos por segundo.

La medida busca disponer de una capacidad adecuada de regulación, atenuar posibles niveles de riesgo y garantizar una operación segura del sistema. El aumento del caudal se produce mientras continúan las condiciones de inestabilidad en distintas áreas de la cuenca.

Según la AIC, las precipitaciones se extienden desde la alta montaña hasta los valles y sectores de menor altura. Esta situación favorece el escurrimiento directo del agua y provoca aumentos en los caudales de ríos y arroyos de toda la región.

Qué dice el pronóstico de lluvias para los próximos días

Para este martes 20 de octubre, la AIC anticipó la persistencia de aire húmedo sobre la cordillera, con lluvias y nevadas en alta montaña. En los valles y la cuenca intermedia se esperan tormentas eléctricas, chaparrones y ocasional caída de granizo.

Las condiciones de inestabilidad continuarán durante el miércoles 21 de octubre, con precipitaciones en sectores montañosos y probabilidad de tormentas sobre los valles y mesetas. El organismo también advirtió por la posibilidad de chaparrones intensos y granizo aislado.

Para el jueves 22 de octubre, el pronóstico mantiene las lluvias en montaña y las condiciones inestables sobre la cuenca intermedia. Además, existe la posibilidad de que las precipitaciones continúen hasta el próximo fin de semana.