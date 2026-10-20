Un proyecto legislativo exige informes sobre las obras pendientes en Portezuelo Grande ante el riesgo de crecidas que podrían afectar a más de 200.000 habitantes.

Alerta por El Niño en el Alto Valle: advierten por el riesgo de inundación y reclaman obras urgentes en un dique.

La posibilidad de un fenómeno de El Niño de intensidad extraordinaria volvió a encender las alertas sobre el riesgo de inundaciones en el Alto Valle . En ese contexto, el legislador rionegrino Javier Acevedo presentó un proyecto para exigir información sobre las obras de seguridad pendientes en la presa Portezuelo Grande , en Neuquén, cuya ejecución fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace más de 17 años.

El pedido apunta a conocer qué trabajos se realizaron, cuáles siguen pendientes y qué presupuesto se destinó para garantizar la seguridad de una estructura clave del sistema hídrico del río Neuquén.

La preocupación alcanza directamente a Cipolletti y otras localidades de Río Negro ubicadas aguas abajo del complejo Cerros Colorados. Según advirtió Acevedo, un escenario de crecida extraordinaria podría poner en riesgo a miles de habitantes, además de viviendas, infraestructura y zonas productivas.

El dique que quedó bajo la lupa por el riesgo de una crecida extrema

El presidente del bloque Coalición Cívica ARI-Cambiemos solicitó a la Secretaría de Energía de la Nación que informe el grado de cumplimiento de la sentencia judicial que ordenó realizar obras de seguridad en Portezuelo Grande.

El requerimiento incluye el estado de avance de los trabajos, el cronograma previsto para su ejecución y las partidas presupuestarias asignadas.

La sentencia de la Corte Suprema fue dictada el 3 de marzo de 2009, luego de un episodio ocurrido en junio de 2006, cuando las precipitaciones persistentes en la cuenca llevaron al sistema a una situación crítica. Según recordó Acevedo, en aquel momento el nivel estuvo a solo dos centímetros de un posible desastre por la eventual rotura del dique.

A más de 17 años del fallo, el legislador sostiene que las obras estructurales definitivas todavía no se concretaron y advierte sobre la falta de avances suficientes en sistemas de alerta temprana, protocolos de evacuación y mecanismos de respuesta ante una emergencia.

Qué localidades de Río Negro podrían verse afectadas

La preocupación se extiende a distintas localidades del Alto Valle situadas aguas abajo del complejo Cerros Colorados. Entre ellas se encuentran Barda del Medio, Contralmirante Cordero, Campo Grande, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro, Allen y General Roca.

El proyecto advierte sobre las posibles consecuencias de una crecida extraordinaria del río Neuquén, tanto para la población asentada en zonas vulnerables como para las viviendas, la producción frutícola y la infraestructura provincial.

En los fundamentos de la iniciativa, Acevedo cita un informe técnico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) que, según indicó, advierte sobre un escenario de consecuencias potencialmente catastróficas ante una crecida máxima extraordinaria.

El legislador también pidió a ese organismo que evalúe la pertinencia de las obras reclamadas por la Corte y detalle los posibles impactos de fenómenos hidroclimáticos extremos.

El Niño 2026-2027: piden precisiones sobre los pronósticos

El pedido de informes también contempla el escenario climático previsto para los próximos meses. Acevedo solicitó al Servicio Meteorológico Nacional que detalle los modelos y pronósticos vigentes sobre El Niño 2026-2027 y sus posibles efectos en las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Negro.

Según los fundamentos del proyecto, el diagnóstico de septiembre de 2026 del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) anticipaba una alta probabilidad de que el fenómeno alcanzara una intensidad muy fuerte.

Este escenario podría favorecer lluvias intensas, nevadas abundantes y crecidas repentinas, aunque su impacto concreto dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas e hidrológicas.

Para el legislador, la combinación de un fenómeno climático potencialmente intenso y las obras de seguridad pendientes vuelve necesario conocer con precisión el estado actual del sistema.

El reclamo por las obras pendientes en Portezuelo Grande

La iniciativa busca obtener información oficial sobre las medidas adoptadas desde la sentencia judicial y determinar qué acciones faltan para reducir los riesgos.

Acevedo sostuvo que el objetivo es contar con datos públicos que permitan evaluar el cumplimiento del fallo y avanzar en las medidas necesarias para proteger a la población de Río Negro.

El reclamo vuelve a poner en discusión la seguridad de Portezuelo Grande y la preparación de las localidades del Alto Valle frente a posibles crecidas extraordinarias, en un contexto climático que mantiene la atención sobre las principales cuencas de la región.