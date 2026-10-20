Weretilneck detalló los desafíos productivos de Río Negro ante el sector energético

El Gobernador Alberto Weretilneck participó de la Energy Trade Mission, desarrollada en Neuquén, donde expuso ante empresarios e inversores de Argentina y Estados Unidos sobre lo que ofrece Río Negro para atraer inversiones y desarrollar nuevas industrias.

El evento se desarrolló en el marco de Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 . Durante su exposición, Weretilneck explicó que Río Negro viene construyendo las condiciones necesarias para recibir inversiones de gran escala, a partir de decisiones políticas, acuerdos sociales y un marco jurídico que ofrece garantías a las empresas.

Señaló que una transformación de esta magnitud requiere el acompañamiento de distintos sectores de la sociedad y la capacidad de sostener las decisiones a lo largo del tiempo. En ese sentido, destacó que uno de los principales desafíos fue adaptar los tiempos y procedimientos del Estado a las necesidades de la industria, sin resignar los controles ni las responsabilidades provinciales . Como ejemplo, mencionó los acuerdos vinculados a los grandes proyectos energéticos, que contemplan exigencias ambientales, permisos y garantías jurídicas.

El Gobernador remarcó que la confianza es fundamental para atraer capitales internacionales y sostuvo que las empresas necesitan certezas antes de comprometer inversiones millonarias. Por eso, insistió en la importancia de consolidar “ una provincia transparente ”, que respete sus compromisos y “ cumple lo que firma ”.

La próxima etapa: petroquímica, fertilizantes y puertos

Uno de los puntos centrales de su exposición estuvo vinculado con la Zona Franca provincial. Weretilneck se refirió al llamado a licitación internacional para desarrollar un predio de 432 hectáreas, ubicado en el mismo sector donde se desarrolla el proyecto Vaca Muerta Oil Sur.

El objetivo principal es aprovechar la nueva infraestructura energética para impulsar la radicación de industrias que permitan agregar valor al petróleo y al gas, especialmente a través de la actividad petroquímica y, en una etapa posterior, la producción de fertilizantes.

De esta manera, la Provincia busca que los grandes proyectos energéticos sean el punto de partida para nuevas actividades industriales, ampliando las oportunidades de desarrollo más allá de la producción y exportación de recursos naturales.

El mandatario provincial también anticipó que el sistema portuario tendrá un papel fundamental en la próxima etapa de desarrollo, con nuevas iniciativas previstas para el año que viene. En ese marco, planteó que el futuro productivo de Río Negro debe pensarse tanto desde sus yacimientos de hidrocarburos no convencionales como desde las oportunidades que se abren sobre la costa atlántica.

Seguridad jurídica y defensa de los recursos provinciales

Durante su exposición, el gobernador también planteó la importancia de la relación entre Nación y las provincias para generar condiciones favorables a las inversiones. Reconoció que existen diferencias respecto del funcionamiento del sistema federal, pero destacó que los gobernadores comparten la responsabilidad de contribuir al desarrollo del país.

Weretilneck recordó que “los recursos naturales son propiedad de la provincia” y sostuvo que su aprovechamiento requiere una coordinación efectiva con el Estado nacional.

En ese sentido, explicó que transformar el petróleo, el gas o los minerales en verdaderos activos económicos requiere mucho más que disponer de esos recursos. “Tiene que ver con la política, tiene que ver con el sector privado y tiene que ver con la sociedad”, expresó.

También consideró que la historia económica argentina obliga a ofrecer garantías y previsibilidad a los inversores, como respuesta a los antecedentes de incumplimientos e inestabilidad que afectaron la confianza en el país.

El Gobernador ratificó así el rumbo que viene sosteniendo Río Negro: generar condiciones para atraer inversiones, defender los recursos provinciales y preparar una nueva etapa de desarrollo industrial que permita aprovechar las oportunidades que hoy se presentan.

Acompañaron la jornada el Intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler; la Secretaria de Estado Energía y Ambiente, Andrea Confini; el Fiscal de Estado, Gastón Pérez Esteban y demás autoridades.