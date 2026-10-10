La triste y emotiva despedida a su padre del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck

Junto al resto de la familia, compartió desde su cuenta de X un sentido mensaje. Destacó la enseñanza y los valores de su papá Osvaldo y agradeció a amigos, vecinos y profesionales de la salud.

Tras el fallecimiento de Osvaldo Weretilneck , ocurrido el jueves a los 88 años, la familia del gobernador de Río Negro difundió un sentido mensaje a través de las redes sociales para despedirlo y agradecer el apoyo recibido en este difícil momento. La carta pública fue firmada por la esposa del difunto, Hilda Gérez , y sus tres hijos: Alberto, Mónica y Marcelo .

En la publicación realizada en la cuenta oficial del mandatario provincial, la familia expresó el profundo dolor por la pérdida física de Osvaldo, pero remarcó que su legado permanecerá intacto. "Aunque es muy difícil encontrar palabras en medio de tanto dolor y tristeza, hay algo que sabemos: sus enseñanzas, su ejemplo y sus valores como esposo, padre, abuelo y vecino quedarán para siempre entre nosotros", manifestaron en el escrito.

A lo largo del comunicado, destacaron la importancia de mirar hacia atrás con gratitud por todo el camino recorrido juntos. "Despedir a un padre es un dolor enorme, pero también es mirar hacia atrás y agradecer por todo lo vivido, por lo compartido y por tantas enseñanzas que hoy forman parte de lo que somos", señalaron los allegados al mandatario.

Nuestro padre, Osvaldo, ha partido físicamente. Y aunque es muy difícil encontrar palabras en medio de tanto dolor y tristeza, hay algo que sabemos: sus enseñanzas, su ejemplo y sus valores como esposo, padre, abuelo y vecino quedarán para siempre entre nosotros.



Despedir a un… pic.twitter.com/RcikaBWtVo — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) October 9, 2026

Reconocimiento al personal de salud y agradecimiento por las muestras de afecto

Uno de los tramos más destacados del texto estuvo dirigido al equipo médico que asistió a Osvaldo durante su enfermedad. La familia Weretilneck resaltó el trato profesional y humano de los directivos, profesionales y empleados de Leben Salud y del COI, haciendo mención especial a los médicos Luciano Piazzoni y Demetrio Thalasselis por el cuidado y respeto brindados.

Asimismo, valoraron las innumerables muestras de condolencia recibidas de parte de vecinos, amigos y allegados desde que se conoció la noticia. "Nada puede cambiar el dolor ni la tristeza que sentimos por su partida. Pero los miles de mensajes que hemos recibido de amigos, vecinos y de tantas personas que lo conocieron y lo quisieron nos ayudan a sobrellevar estos momentos tan difíciles", concluyeron, dejando en claro que el recuerdo de Osvaldo seguirá presente en la cotidianeidad familiar.

¡Fuerzas, familia!