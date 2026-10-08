Dolor por la muerte de Osvaldo Weretilneck, el padre del gobernador de Río Negro

La triste noticia se conoció durante la mañana de este jueves y el hombre pasó sus últimos días en Cipolletti. El gobernador tenía actividades previstas en Bariloche que debió cancelar.

La provincia está de duelo . Tras batallar con una larga enfermedad, Osvaldo Weretilneck , padre del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , murió durante la madrugada de este jueves en Cipolletti .

Su deceso se produjo en las primeras horas de la jornada y genera honda consternación. Más allá de tener su domicilio en El Bolsón, en el último tiempo el hombre permanecía en nuestra ciudad a raíz de su delicado estado de salud.

La noticia se conoció cuando el mandatario rionegrino tenía agenda prevista en Bariloche para este jueves, y genera pesar en el ámbito provincial. Desde el ambiente político llegaron las primeras condolencias en redes sociales.

Uno de los primeros en expresar su dolor fue el vicegobernador Pedro Pesatti, quien publicó en su cuenta de la red social X: "Ha partido un hombre bueno, don Osvaldo Weretilneck. Vital y desbordante de energía, dedicó sus últimos tiempos a batallar contra una penosa enfermedad, defendiendo la vida con entereza. A sus hijos, en particular al gobernador Alberto Weretilneck, a Mónica y a Marcelo, y a su compañera de toda la vida, doña Hilda, les hago llegar mis más sentidas condolencias. Que en paz descanse".

Ha partido un hombre bueno, don Osvaldo Weretilneck. Vital y desbordante de energía, dedicó sus últimos tiempos a batallar contra una penosa enfermedad, defendiendo la vida con entereza.



A sus hijos, en particular al gobernador Alberto Weretilneck, a Mónica y a Marcelo, y a su… — Pedro Pesatti (@pedropesatti) October 8, 2026

Condolencias del otro lado del puente: "Acompaño a mi amigo"

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa eligió la misma vía para saludar a su par rionegrino en tan durmo momento. "Acompaño con profundo dolor a mi amigo Alberto Weretilneck, y a toda su familia, por el fallecimiento de su padre, Osvaldo. En este momento de tristeza, les envío un fuerte abrazo y mis condolencias. Saben que cuentan con todo mi acompañamiento", escribió.

Acompaño con profundo dolor a mi amigo Alberto Weretilneck, y a toda su familia, por el fallecimiento de su padre, Osvaldo.



En este momento de tristeza, les envío un fuerte abrazo y mis condolencias. Saben que cuentan con todo mi acompañamiento. — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) October 8, 2026

Al trascender la lamentable noticia, desde distintos sectores políticos y sociales enviaron sus condolencias a la familia Weretilneck:

Mis más sinceras condolencias al Gobernador @Weretilneck por el fallecimiento de su padre, Osvaldo Weretilneck. Un afectuoso abrazo y mis oraciones para él, su familia y seres queridos en este doloroso momento. Que descanse en paz. — Javier Acevedo (@JavierAcevedoRN) October 8, 2026

Con mucha tristeza despedimos a don Osvaldo Weretilneck.

Acompaño con profundo cariño al gobernador @WeretilneckOK, a Hilda, Mónica, Marcelo y a toda su familia en este momento tan doloroso. — Maricel Cevoli (@CevoliMaricel) October 8, 2026