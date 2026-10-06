Alberto Weretilneck: "La transformación energética ya está frente a nuestros ojos"

El Puerto de San Antonio Este recibió dos enormes estructuras que serán instaladas frente a Punta Colorada y tendrán un rol clave para llevar el petróleo de Vaca Muerta a los mercados internacionales.

El Puerto de San Antonio Este volvió a convertirse en escenario de uno de los movimientos centrales vinculados al desarrollo energético de Río Negro. Dos enormes estructuras arribaron a la provincia para integrar el sistema que permitirá exportar petróleo de Vaca Muerta .

Se trata de las dos monoboyas que serán instaladas frente a Punta Colorada como parte del proyecto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ). El equipamiento llegó desde Emiratos Árabes Unidos y será fundamental para cargar crudo directamente en grandes buques petroleros.

El desembarco se produjo mientras San Antonio Este mantiene una intensa actividad relacionada con otros proyectos energéticos . En el mismo puerto también se reciben y acopian caños destinados al desarrollo de la infraestructura necesaria para transportar gas desde Vaca Muerta.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó la llegada del equipamiento y aseguró que representa una señal concreta del proceso energético que atraviesa la provincia y de su vinculación con los principales desarrollos hidrocarburíferos nacionales.

“Durante años dijimos que Río Negro tenía que transformarse en la puerta de salida de la energía argentina, y hoy esa transformación está frente a nuestros ojos”, sostuvo el mandatario provincial al referirse al movimiento registrado sobre la costa atlántica.

Cómo funcionarán las monoboyas frente a Punta Colorada

Las estructuras serán instaladas aproximadamente a siete kilómetros de la costa de Punta Colorada. Desde allí funcionarán como punto de conexión entre el oleoducto submarino del VMOS y los grandes petroleros que arribarán para retirar el crudo proveniente de Vaca Muerta.

Las dimensiones dan cuenta de la magnitud de la infraestructura. Cada monoboya pesa 272 toneladas y posee 15,3 metros de diámetro. Una vez colocadas en el mar, quedarán integradas al sistema offshore diseñado para concretar las operaciones de exportación petrolera.

El complejo estará preparado para recibir buques VLCC, sigla utilizada para identificar a algunos de los petroleros de mayor capacidad empleados en el comercio internacional. Estas embarcaciones pueden transportar hasta dos millones de barriles de petróleo en cada viaje.

De esta manera, el proyecto apunta a establecer una conexión directa entre la producción de la formación neuquina y los mercados internacionales, utilizando la costa rionegrina como punto de salida mediante la infraestructura que actualmente se construye en Punta Colorada.

San Antonio Este concentra proyectos de petróleo y GNL

La llegada de las monoboyas coincide con el movimiento generado por los proyectos de gas natural licuado. San Antonio Este recibe actualmente caños destinados al San Matías Pipeline, infraestructura prevista para transportar gas desde Vaca Muerta hasta la costa provincial.

Ese gasoducto estará vinculado al proyecto de GNL de Southern Energy. Así, en un mismo punto de la costa rionegrina confluyen materiales destinados a iniciativas diferentes: una relacionada con la exportación petrolera y otra enfocada en el desarrollo gasífero.

Para el gobierno provincial, esa combinación representa una transformación concreta del perfil energético de Río Negro. “No son anuncios. No son proyectos en un plano. Son hechos que ya están ocurriendo en Río Negro”, afirmó Weretilneck al destacar el avance.

El gobernador señaló que la imagen del puerto permite dimensionar ese proceso. Mencionó los barcos que transportan materiales, los caños destinados a los proyectos de GNL y las monoboyas que próximamente serán colocadas frente a Punta Colorada.

“Está en el puerto, en los caños, en los barcos, en las obras y en cada rionegrino que empieza a formar parte de esta nueva etapa”, agregó Weretilneck al describir el escenario que comienza a consolidarse sobre el litoral atlántico.

Las obras que avanzan en la costa de Río Negro

La actividad de San Antonio Este se complementa con los trabajos desarrollados en Punta Colorada. Allí avanza la infraestructura terrestre del Vaca Muerta Oil Sur junto con el ducto submarino y el sistema de fondeo necesario para sostener las monoboyas en altamar.

La puesta en funcionamiento de esas instalaciones permitirá completar el circuito entre el transporte terrestre del petróleo, su llegada hasta la costa y la posterior transferencia hacia los buques encargados de trasladarlo hacia distintos destinos internacionales.

El movimiento portuario refleja así el avance simultáneo de obras vinculadas con petróleo y gas. Barcos descargando materiales, camiones trasladando equipamiento y grandes estructuras destinadas al mar comenzaron a modificar la actividad habitual en este sector de la costa rionegrina.