Llegaron a Puerto SAE las dos monoboyas, piezas clave para la exportación del petróleo de Vaca Muerta

Este lunes arribó el barco procedente de Emiratos Árabes. Los equipos serán instalados a 7 kilómetros de la costa. "Otro paso histórico", destacó el gobernador Weretilneck.

El buque con las dos monoboyas llegó este lunes a Puerto San Antonio Este, procedente de Emiratos Árabes.

Las dos monoboyas del VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) arribaron este lunes al Puerto de San Antonio Este procedentes de Emiratos Árabes Unidos. Las piezas serán instaladas frente a Punta Colorada y forman parte del sistema que permitirá exportar petróleo de Vaca Muerta al mundo desde Río Negro. El gobernador Alberto Weretilneck destacó esta recepción como “un hecho histórico para Río Negro y el inicio de un nuevo capítulo energético para la provincia”.

“Hoy Río Negro da otro paso histórico. La llegada de estas monoboyas muestra que aquello que durante años planificamos ya está ocurriendo. Vaca Muerta tendrá una salida al mundo desde nuestras costas y nuestra provincia será protagonista de una nueva etapa energética para la Argentina”, destacó Weretilneck.

La llegada del equipamiento representa “un nuevo hito para Vaca Muerta Oil Sur y otro paso concreto en la transformación productiva que atraviesa la provincia”, destacaron fuentes provinciales.

“La infraestructura permitirá conectar la producción de Vaca Muerta con los mercados internacionales a través de la costa rionegrina, consolidando a Punta Colorada como un punto estratégico del nuevo mapa energético y exportador argentino”, precisa un comunicado.

“Esto no sucede por casualidad. Río Negro se preparó, generó previsibilidad y tomó decisiones para que las grandes inversiones se traduzcan en infraestructura, trabajo y nuevas oportunidades. Estamos construyendo una provincia con más protagonismo y preparada para las próximas décadas”, agregó el mandatario.

A siete kilómetros de la costa

Las dos estructuras constituyen una pieza central de la Terminal Marítima offshore del VMOS. Una vez instaladas, estarán ubicadas aproximadamente a siete kilómetros de la costa y permitirán que grandes buques petroleros carguen crudo directamente en altamar.

Se trata de monoboyas tipo CALM, diseñadas para el amarre y carga de buques tanque sin necesidad de construir un muelle fijo. Estarán conectadas mediante el ducto submarino con la Terminal de Punta Colorada, completando el circuito que comienza con el transporte del petróleo desde Vaca Muerta y termina con su embarque hacia los mercados internacionales.

Cada monoboya pesa 272 toneladas y tiene 15,3 metros de diámetro. El sistema estará preparado para operar con buques VLCC, embarcaciones de gran porte utilizadas para el transporte internacional de petróleo. Según VMOS, estos buques pueden transportar hasta dos millones de barriles de crudo por viaje.

Control ambiental

La llegada de las monoboyas se integra con los distintos frentes que avanzan en Punta Colorada. En los últimos meses se desplegaron cadenas y anclas para el sistema de fondeo, arribaron 721 caños destinados al ducto submarino y comenzaron los trabajos de construcción y soldadura de la infraestructura offshore.

En paralelo, el Gobierno de Río Negro también mantiene tareas de fiscalización ambiental y técnica sobre las obras, como las inspecciones al buque Seminole, donde se realizan trabajos vinculados con la soldadura y el tendido de la cañería submarina frente a Punta Colorada.

“El avance simultáneo de la terminal, el ducto submarino y el sistema de monoboyas empieza a completar una infraestructura de escala internacional que cambia el lugar de Río Negro dentro del mapa energético: la producción de Vaca Muerta ya no tendrá solamente a la provincia como territorio de paso, sino como plataforma de salida hacia el mundo”, resaltaron las fuentes.