En Bariloche, el gobernador criticó la protesta docente del miércoles 25 y defendió los aumentos por inflación. El gremio rechazó sus dichos.

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , calificó como "lamentable" la postura de la dirigencia sindical docente frente a la nueva medida de fuerza convocada por Unter y ratificó la decisión del Ejecutivo provincial de aplicar descuentos salariales a quienes adhieran. Desde el gremio rechazaron los cuestionamientos del mandatario y apuntaron contra el nivel de inversión educativa en la provincia.

Durante su paso por Bariloche , Weretilneck cuestionó directamente la convocatoria sindical y defendió la pauta salarial implementada por su administración. "Es lamentable la postura de la dirigencia de Unter" , afirmó el mandatario provincial ante la prensa.

En esa misma línea, el gobernador justificó el esquema de actualización de haberes vigente en Río Negro frente a la decisión gremial. "La única forma de aplicar los aumentos es a través del índice inflacionario, somos uno de los pocos gobiernos del país que lo viene haciendo, pero de todas maneras, decidieron ir al paro", sostuvo Weretilneck .

La respuesta de Unter y los reclamos salariales y edilicios

La reacción de Unter no tardó en llegar de cara a la jornada de lucha que el sindicato llevará adelante en toda la provincia el próximo miércoles 25. "Lamentable no es el paro, lamentable es la inversión en Educación", replicó la conducción gremial en un comunicado oficial.

En el documento difundido por la organización docente, Unter enumeró los motivos del conflicto con el Ejecutivo de Río Negro. "Lamentable no es que la docencia pare. Lamentable es que los salarios sigan perdiendo frente al costo de vida, que las escuelas tengan problemas edilicios sin resolver, que se sostengan condiciones laborales cada vez más precarizadas y que no exista una inversión educativa acorde a las necesidades de nuestras comunidades", señaló el texto.

Asimismo, el sindicato cuestionó el mecanismo de actualización por inflación defendido por Weretilneck en Bariloche. "Lamentable es que el Gobierno pretenda presentar como política salarial una actualización atada a índices de inflación que no recupera lo perdido, mientras posterga la discusión de una verdadera recomposición salarial y mantiene sin respuestas demandas históricas de la docencia", indicó el comunicado.

Unter confirmó el paro del miércoles 25 al cumplirse el plazo dado a Educación para convocar a paritarias.

El gremio también remarcó las obligaciones constitucionales de la administración provincial respecto del sistema educativo. "Y si de responsabilidades hablamos, el Gobierno es responsable de garantizar el funcionamiento de las escuelas, el presupuesto educativo, las condiciones de enseñar y aprender y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores", expresó Unter.

El cruce por los descuentos y el mensaje al Ejecutivo provincial

Respecto de la ratificación de los descuentos salariales anunciada por Weretilneck, la conducción de Unter sostuvo que la medida busca desalentar la protesta del miércoles 25. "Los descuentos no resuelven los conflictos, no reparan escuelas, no mejoran los salarios ni garantizan derechos. Son una decisión política para intentar disciplinar a quienes reclamamos", afirmó el sindicato.

En el mismo pronunciamiento, el gremio defendió la legitimidad interna de la medida de fuerza resuelta para toda la provincia de Río Negro. "La medida de fuerza es una decisión colectiva, definida democráticamente por nuestra organización frente a la falta de respuestas y al incumplimiento de los compromisos asumidos por el propio Gobierno", explicó la entidad.

Finalmente, el documento difundido por Unter incluyó una interpelación directa al mandatario provincial. "Señor gobernador: en lugar de cuestionar a quienes defendemos la escuela pública, explique por qué la educación no es una prioridad de su gestión", planteó el gremio, y agregó: "Tenemos un Gobierno que ante los reclamos responde con descalificaciones y amenazas de descuento. Que, en lugar de garantizar el derecho a la educación, parece más preocupado por disciplinar a quienes luchan por defenderla".

El comunicado cerró con una definición política sobre la continuidad del plan de lucha en Río Negro: "Lamentablemente para los trabajadores, Weretilneck es el gobernador que tiene Río Negro. Pero la docencia tiene una organización sindical que no se calla, que no se arrodilla frente al poder y que no va a renunciar a defender los derechos de los trabajadores y la educación pública. Lo verdaderamente lamentable es una gestión que no está a la altura de las necesidades de la educación pública rionegrina".