Con la presencia de Alberto Weretilneck, la provincia participa de un encuentro internacional con una propuesta que busca abrir nuevas oportunidades comerciales.

Río Negro busca conquistar nuevos mercados y llevó sus productos a una importante feria internacional.

El gobernador Alberto Weretilneck participó de la apertura de Argentina Alimenta 2026, un encuentro internacional que reúne a más de 300 empresas y compradores de distintos países. Allí, 19 empresas rionegrinas presentan sus productos con el objetivo de ampliar sus oportunidades comerciales y llegar a nuevos destinos.

“Mostramos al mundo todo lo que Río Negro puede producir”, destacó el mandatario, quien estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy .

“Tenemos producción, empresas que invierten y trabajadores que hacen posible que nuestros productos lleguen cada vez más lejos”, agregó Weretilneck, al remarcar el potencial de las economías regionales.

Qué productos de Río Negro se exhiben en la feria

La propuesta provincial incluye una amplia variedad de alimentos y productos elaborados. Entre ellos hay frutas, jugos, frutos secos, vinos, pescados, mariscos y dulces.

La participación busca mostrar la diversidad productiva de Río Negro y el trabajo de las empresas que apuestan a generar valor agregado en origen.

“Río Negro no podía estar ausente, estamos presentes”, sostuvo Weretilneck durante la apertura del encuentro.

Compradores de 23 países y nuevas oportunidades comerciales

Argentina Alimenta 2026 se desarrolla hasta el 19 de noviembre en La Rural de Buenos Aires. Uno de los principales atractivos es su ronda internacional de negocios, que reúne a más de 40 compradores de 23 países y cuatro continentes.

El espacio permite establecer vínculos con importadores, distribuidores y operadores comerciales de distintos mercados, una oportunidad para las empresas rionegrinas que buscan ampliar sus exportaciones.

“Este es un hecho histórico para nuestro país”, afirmó el Gobernador, quien también destacó la importancia de acompañar al sector productivo para que más empresas puedan crecer y llegar a nuevos destinos.

El objetivo de sumar exportaciones y generar empleo

La apuesta de Río Negro es transformar su presencia en la feria en nuevos acuerdos comerciales, más exportaciones y oportunidades de crecimiento para las economías regionales.

El objetivo final es que ese desarrollo se traduzca en más trabajo, inversiones y valor agregado en cada región de la provincia.

También participó de la jornada el director de la Agencia de Desarrollo Económico, Sergio Iglesias.