Cómo y dónde apareció en las últimas horas para alivio de su propietario. El exitoso operativo de búsqueda coordinado entre distintas dependencia policiales.

La cmaioneta había sido robada el jueves en pleno centro. Foto Policía de Río Negro.

Una camioneta utilitaria que había sido sustraída durante la tarde-noche del jueves en Cipolletti fue hallada abandonada pocas horas más tarde, luego de un operativo de búsqueda coordinado entre distintas dependencias policiales locales.

El hecho se inició tras el reporte de la sustracción de una Renault Kangoo de color gris , la cual se encontraba estacionada sobre la calle Alem, entre Miguel Muñoz y Sarmiento . Una vez que el propietario radicó la denuncia correspondiente, se activó un protocolo de alerta radial dirigido a todos los móviles en circulación para intensificar los controles preventivos en diversos puntos de la ciudad.

El despliegue estuvo encabezado de manera conjunta por efectivos de la Subcomisaría 79° y de la Comisaría 4° de Cipolletti, quienes llevaron adelante un rastrillaje por sectores estratégicos.

Como resultado de estas recorridas, personal de la Subcomisaría 79° logró divisar el rodado en la intersección de las calles Jorge Newbery y Scalabrini Ortiz. Al acercarse para inspeccionar la unidad, los uniformados constataron que el utilitario se encontraba abandonado y sin ocupantes en su interior.

Pericias y restitución del vehículo

Ante el hallazgo, los efectivos procedieron a resguardar el perímetro para evitar la alteración de posibles rastros y dieron intervención inmediata al Gabinete de Criminalística, cuyos peritos realizaron las tareas técnicas de rigor sobre el vehículo.

Finalmente, con la intervención de la fiscalía de turno y tras verificar la documentación y acreditar la titularidad del rodado, las autoridades dispusieron la restitución de la Renault Kangoo a su legítimo dueño.