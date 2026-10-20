Río Negro anunció un nuevo parque industrial en Cipolletti y anticipó una licitación clave para noviembre

La provincia presentó sus proyectos energéticos e industriales durante la AOG Patagonia 2026 en Neuquén.

Río Negro presente en la AOG Patagonia 2026 con stand propio hasta el 22 de octubre.

La provincia de Río Negro inició su participación en la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 con anuncios vinculados al desarrollo industrial, nuevas inversiones y proyectos energéticos. La primera jornada dejó novedades para Cipolletti y la costa atlántica rionegrina.

Uno de los anuncios más importantes fue la aprobación de la prefactibilidad del primer parque industrial privado de Cipolletti , una iniciativa que busca ampliar los espacios destinados a la instalación de empresas y acompañar el crecimiento productivo del Alto Valle.

La novedad fue presentada por la secretaria de Áreas Industriales y Zona Franca, Soledad Ponce , donde también confirmó que la Provincia prepara una licitación nacional e internacional para noviembre. La participación rionegrina se desarrolla en una de las exposiciones más importantes de la industria petrolera y gasífera del país, que reúne a más de 400 marcas expositoras, operadoras, contratistas y empresas proveedoras de servicios.

Cipolletti tendrá su primer parque industrial privado

Durante su presentación, Ponce destacó los avances de las políticas provinciales destinadas a fortalecer la infraestructura industrial, especialmente en las localidades del Alto Valle, donde existe una demanda creciente de espacios para nuevas actividades económicas.

En ese contexto, la funcionaria anunció la aprobación de la prefactibilidad del primer parque industrial privado en Cipolletti, un paso administrativo que permite avanzar en el desarrollo del proyecto, aunque todavía no representa su habilitación definitiva.

La iniciativa se enmarca en el régimen provincial de parques industriales, que contempla mecanismos de acompañamiento técnico del Estado, adecuación de establecimientos existentes y herramientas de promoción económica para incentivar la llegada de inversiones privadas.

Desde el Gobierno provincial señalaron que estas políticas buscan generar condiciones para que nuevas empresas puedan radicarse en Río Negro y aprovechar las oportunidades vinculadas al crecimiento de Vaca Muerta y sus actividades complementarias.

Punta Colorada tendrá una licitación nacional e internacional en noviembre

Otro de los anuncios centrales estuvo relacionado con la futura Zona Franca de Punta Colorada, un proyecto que busca convertir a la costa atlántica rionegrina en un polo de desarrollo industrial, logístico y exportador.

Durante la conferencia denominada “Río Negro y Punta Colorada: una plataforma para el desarrollo industrial y exportador”, Ponce explicó las características de la iniciativa y las ventajas que ofrecería para las empresas interesadas en instalarse.

El proyecto contempla una superficie inicial de 432 hectáreas, además de otras 267 hectáreas identificadas para una eventual expansión. Su ubicación estratégica permitirá vincular actividades industriales con los grandes desarrollos energéticos previstos sobre el Golfo San Matías.

La funcionaria confirmó que el Gobierno provincial se encuentra finalizando los pliegos para convocar durante noviembre de 2026 a una licitación nacional e internacional, tal como había anticipado el gobernador Alberto Weretilneck.

“Hoy los proyectos energéticos ya se están convirtiendo, están muy avanzados, pero todo el producto pasa por la provincia de Río Negro. Nosotros tenemos que empezar a pensar en que hay que darle un valor agregado a ese producto”, expresó Ponce.

La propuesta apunta a que la provincia no funcione únicamente como territorio de tránsito de hidrocarburos, sino que también pueda incorporar procesos industriales y servicios asociados a la producción y exportación de petróleo y gas.

Una Zona Franca que podría incorporar infraestructura portuaria

La futura Zona Franca contempla un régimen aduanero especial destinado a favorecer la competitividad de las empresas que desarrollen actividades industriales, logísticas y comerciales dentro del predio ubicado sobre la costa atlántica.

Entre las posibilidades analizadas aparece el desarrollo de instalaciones vinculadas a la industria petroquímica, aprovechando la cercanía con los proyectos de transporte y exportación de hidrocarburos provenientes de la formación Vaca Muerta.

“¿Por qué no empezar a pensar esta zona franca para potenciar el desarrollo petroquímico, para poder complementarlo con todo lo que son los proyectos energéticos?”, planteó la funcionaria durante su exposición ante representantes del sector.

Además, explicó que los futuros interesados podrán presentar propuestas que incluyan infraestructura portuaria, una alternativa que ampliaría las posibilidades comerciales del emprendimiento y permitiría integrar operaciones industriales con actividades de exportación.

“Un desarrollo portuario con un régimen franco es muy atractivo”, sostuvo Ponce, al destacar las características geográficas del predio y su proximidad con las inversiones energéticas proyectadas para los próximos años.

Vaca Muerta Oil Sur y el GNL, los proyectos que impulsa Río Negro

La primera jornada de la AOG Patagonia 2026 también permitió difundir el potencial hidrocarburífero de Río Negro y los avances registrados en la producción no convencional dentro del territorio provincial durante los últimos años.

El equipo técnico de la Secretaría de Hidrocarburos presentó una herramienta interactiva destinada a mostrar las principales áreas vinculadas a Vaca Muerta, sus características geológicas y las oportunidades que ofrece su desarrollo.

La Provincia destacó que las nuevas concesiones y la expansión de la actividad no convencional abren perspectivas para incrementar la producción y fortalecer la participación de empresas locales en la cadena de valor energética.

A ese escenario se suman los proyectos de infraestructura de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y las iniciativas de Gas Natural Licuado (GNL) previstas para el Golfo San Matías, que buscan ampliar la capacidad exportadora argentina.

Durante la exposición, el stand institucional también funcionó como punto de encuentro entre cámaras empresariales, operadoras, contratistas y proveedores, con el objetivo de facilitar contactos comerciales y promover nuevas oportunidades de negocios.

La participación de Río Negro en la AOG Patagonia 2026 continuará hasta el jueves 22 de octubre en el Espacio DUAM de Neuquén, con actividades técnicas, encuentros empresariales y presentaciones de los principales proyectos productivos provinciales.