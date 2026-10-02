Licitación en Punta Colorada: cómo será la zona franca de Río Negro, sus objetivos y detalles territoriales

El gobierno rionegrino prevé llamar a licitación internacional para poner en marcha la plataforma logística y productiva antes de fin de año.

El gobierno de Río Negro se prepara para llamar a licitación internacional antes de que finalice el año con el objetivo de poner en marcha la Zona Franca de Punta Colorada . El anuncio fue realizado por el gobernador Alberto Weretilneck durante su participación en París , donde detalló que el proyecto contempla una concesión inicial por 30 años , con posibilidad de prorrogarse por otros 10 años , y requiere una inversión mínima inicial de US$ 10 millones .

Esta iniciativa busca consolidar un esquema de desarrollo integral en la costa rionegrina, aprovechando la infraestructura vinculada a la exportación de hidrocarburos. El plan apunta a convertir el predio en un nodo estratégico para la radicación de industrias, servicios logísticos y emprendimientos petroquímicos.

Una zona franca es una superficie delimitada que cuenta con un régimen aduanero e impositivo diferencial. Dentro de este espacio, la mercadería no está sujeta al control aduanero tradicional y su importación y exportación no tributan impuestos —salvo tasas retributivas específicas— ni se encuentran alcanzadas por restricciones económicas.

Entre los principales beneficios impositivos figuran la exención de derechos de importación, tasas aduaneras, tributos internos, IVA y gravámenes provinciales o municipales. Además, las empresas instaladas pueden ingresar insumos, transformarlos dentro del predio y reexportarlos con valor agregado sin cargas fiscales adicionales, simplificando la logística y reduciendo costos productivos.

Cuál es el objetivo del proyecto en la costa rionegrina

El objetivo central de la propuesta es transformar el sector de Sierra Grande en una plataforma industrial, logística y de servicios conectada al comercio exterior. La intención de la Provincia es aprovechar las instalaciones de oleoductos, gasoductos y terminales de exportación para impulsar nuevas actividades y sumar eslabones productivos locales.

Respecto al impacto esperado, la secretaria de Áreas Industriales y Zona Franca, Soledad Ponce, explicó: “De cara a la exportación, normalmente tenés una carga impositiva muy grande. Una zona franca nos vuelve competitivos frente a otros países. El impacto que esperamos es atraer inversiones, garantizar la radicación de empresas y sumar nuevos eslabones a la cadena productiva local. En Río Negro, en general, contamos con mucha materia prima sin valor agregado. Tenemos que empezar a generar productos rionegrinos, ya sea en fruticultura, agricultura, pesca, etc.”.

Detalles territoriales y extensión del predio

En relación con los aspectos territoriales, el área destinada a la Zona Franca de Punta Colorada alcanza actualmente las 432 hectáreas. Si bien representa una reducción respecto de las 600 hectáreas proyectadas originalmente en la década de 1990, la superficie continúa siendo la zona franca más extensa de la Argentina, superando a las de Zapala y Ensenada, que rondan las 240 hectáreas cada una.

El ordenamiento territorial se consolidó luego de que la Legislatura de Río Negro aprobara en noviembre la expropiación de dos parcelas linderas a la Ruta Provincial 9. La delimitación final optó por avanzar únicamente sobre la parcela de mayor tamaño con frente costero para potenciar la integración con el puerto de Punta Colorada y evitar que la traza vial obligara a realizar trámites aduaneros e interjurisdiccionales para cruzar de un lado a otro.