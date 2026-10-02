La provincia se consolidó como uno de los grandes atractivos del evento bajo la premisa “Río Negro, la Patagonia en un solo lugar”.

Río Negro cerró su participación en la FIT 2026 con números récord en audiencia y promoción.

La provincia de Río Negro cerró su participación en la edición 2026 de la Feria Internacional de Turismo (FIT), consolidándose como uno de los grandes atractivos del evento. La delegación provincial concluyó las jornadas con un balance cuantitativo realizado por ATUR que reflejó crecimiento en alcance mediático, visibilidad digital y convocatoria.

El evento, que reunió a más de 140 mil visitantes entre casi 95 mil asistentes generales y más de 49 mil profesionales del sector, sirvió como plataforma de lanzamiento para los grandes acontecimientos estratégicos de la provincia, como la temporada estival, el Mundial de Motocross 2027 y el esperado Eclipse Solar Anular 2027 . En este contexto, el sector turístico de Río Negro fue protagonista de una feria signada por el repunte comercial, donde las rondas de negocios en el segmento B2B crecieron un 56% en citas concretadas con respecto al año anterior.

Asimismo, las acciones de gran formato en el predio ferial captaron la atención de miles de personas: la cartelería promocional del eclipse, ubicada en el acceso principal de salida, fue registrada por más de 143 mil asistentes, profesionales y público general al término de cada jornada.

Despliegue mediático y masividad en entornos digitales

El impacto publicitario y la cobertura de la propuesta rionegrina se tradujeron en publicaciones tanto en medios tradicionales como en plataformas virtuales:

Aparición masiva en prensa: La agenda turística provincial sumó un total de 63 coberturas y menciones en medios de comunicación, abarcando desde portales especializados e institucionales hasta las cadenas televisivas y gráficas de alcance nacional y provincial. El 46,4% del volumen total se concentró estratégicamente durante los días de desarrollo de la muestra.

La agenda turística provincial sumó un total de 63 coberturas y menciones en medios de comunicación, abarcando desde portales especializados e institucionales hasta las cadenas televisivas y gráficas de alcance nacional y provincial. El 46,4% del volumen total se concentró estratégicamente durante los días de desarrollo de la muestra. Récord de audiencia en redes sociales: A lo largo del mes, los canales oficiales de la provincia sobrepasaron las 907 mil visualizaciones, sumando miles de nuevos seguidores y superando las 315 mil reproducciones únicamente en la ventana de realización de la feria. Los formatos audiovisuales breves impulsaron el rendimiento, acumulando más de 206 mil interacciones y reproducciones en reels, 84 mil en historias y más de 35 mil visualizaciones en publicaciones abocadas exclusivamente a la difusión del eclipse de 2027.

A lo largo del mes, los canales oficiales de la provincia sobrepasaron las 907 mil visualizaciones, sumando miles de nuevos seguidores y superando las 315 mil reproducciones únicamente en la ventana de realización de la feria. Los formatos audiovisuales breves impulsaron el rendimiento, acumulando más de 206 mil interacciones y reproducciones en reels, 84 mil en historias y más de 35 mil visualizaciones en publicaciones abocadas exclusivamente a la difusión del eclipse de 2027. Amplificación con creadores de contenido: La estrategia orientada a comunidades digitales contó con la participación de influencers y generadores de contenido, cuyos trabajos colaborativos registraron de forma combinada más de 93 mil reproducciones en solo seis días, amplificando los paisajes y la gastronomía rionegrina hacia nuevas audiencias.

Balance positivo entre los protagonistas del sector

La encuesta interna de satisfacción efectuada al término del evento por la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) reflejó un respaldo unánime por parte de los destinos, municipios y prestadores privados que integraron la comitiva provincial.

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Los participantes valoraron la experiencia con una calificación de satisfacción general plenamente positiva y perfecta (5 de 5), destacando los elevados niveles de visibilidad conseguidos, la fluidez en la agenda de contactos comerciales y la destacada articulación promocional de la diversidad rionegrina durante la cumbre turística más importante de la región.