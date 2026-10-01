El Gobernador Alberto Weretilneck firmó con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) un acuerdo de financiamiento por 35 millones de euros para transformar la gestión de los residuos en seis municipios del Alto Valle.

El novedoso acuerdo de Wereltineck con una agencia francesa para transformar los residuos del Alto Valle. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Gobernador Alberto Weretilneck firmó con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) un acuerdo de financiamiento por 35 millones de euros para transformar la gestión de los residuos en seis municipios del Alto Valle , beneficiando a más de 200.000 personas. El proyecto permitirá cerrar progresivamente basurales a cielo abierto, construir nueva infraestructura, incorporar tecnología y mejorar el tratamiento de los residuos.

La iniciativa alcanza en una primera etapa a Cipolletti, Allen, Fernández Oro, Cinco Saltos, Campo Grande y Contralmirante Cordero. El objetivo es dejar atrás un esquema fragmentado, en el que cada localidad enfrenta el problema por separado, para pasar a un sistema regional que comparta infraestructura, tecnología y capacidad de gestión.

La firma se realizó en la Embajada Argentina en Francia , en el marco de la visita de Weretilneck a París, donde participa de la Argentina Week y desarrolla una agenda vinculada a inversiones, infraestructura y cooperación internacional.

Una solución regional para seis ciudades

El proyecto contempla mejoras y nueva infraestructura en los centros ambientales, cambios en los sistemas de recolección y transferencia, incorporación de tecnología para el tratamiento y disposición final y el cierre progresivo de basurales a cielo abierto.

La decisión de trabajar a escala regional permitirá que los seis municipios coordinen recursos y servicios para enfrentar un problema común. Esto apunta a una gestión más eficiente, mejores condiciones sanitarias y ambientales y un sistema preparado para acompañar el crecimiento de las ciudades del Alto Valle.

El proyecto incluye además un componente de inclusión social para recuperadores, con herramientas destinadas a su integración laboral, capacitación y vinculación con actividades relacionadas con el reciclaje y la economía circular.

Un proceso que Río Negro inició en 2024

El acuerdo es resultado de un proceso de trabajo que la Provincia comenzó junto a la AFD en 2024. Desde entonces se reformuló técnicamente el proyecto, se trabajó con los municipios y se analizaron las condiciones legales, financieras, sociales y ambientales necesarias para concretar el financiamiento.

La cooperación también incluyó capacitaciones e intercambios técnicos en Francia, donde equipos provinciales conocieron experiencias sobre tratamiento y valorización de residuos, economía circular y administración regional de instalaciones.

En paralelo, distintas misiones de la AFD visitaron Río Negro para trabajar junto a los equipos provinciales y municipales sobre la futura implementación del sistema.

En abril de 2026, Weretilneck y el Embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, firmaron una carta de intención que representó uno de los pasos previos a la aprobación del financiamiento. La firma concretada ahora permite transformar ese proceso de cooperación en una inversión concreta para el Alto Valle.

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El acuerdo consolida además una política de Río Negro de buscar financiamiento internacional para resolver problemas estructurales y transformarlo en obras, tecnología y mejores servicios. En este caso, los fondos estarán destinados a cambiar de escala la gestión de los residuos de seis ciudades y dar una respuesta conjunta a una problemática que atraviesa a toda la región.

Estuvieron presentes durante la firma la Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, el Secretario General del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe y demás autoridades.