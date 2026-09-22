Video: La reaparición del puma suelto y "hambriento" pone en alerta al Alto Valle

Días pasados habían sido sus presuntas huellas el primer indicio de qué la fiera seguía en la zona. Ahora las imágenes parecen confirmar la sospecha. Alarma en la región.

Parece que el ya famoso puma sigue suelto y llegó para quedarse a la región , sembrando el pánico y la preocupación en buena parte de la comunidad del Alto Valle . Sus presuntas huellas fueron, días pasados, el primer indicio de que podía seguir en la zona tras aquella fulgurante aparición en los fondos de una empresa de lúpulo lindera a la Ruta 65 , en Fernández Oro.

Ahora un video que circula en las redes sociales muestra a un animal salvaje desplazándose en una zona rural y si bien las imágenes se ven a lo lejos, la figura parece ser compatible con la del puma que pone en alerta a la región . De ser así, esto vendría a confirmar las inquietantes sospechas.

En medio de la calma y la naturaleza de la chacra, de pronto un tero se agita y comienza a volar alterado con su clásico guito de guerra y al mismo tiempo se observa un ligero desplazamiento de la tan temida fiera. Como si estuviera huyendo ante las molestias del ave.

Así, cuando muchos ya pensaban que habría regresado a la zona del río o habría sido recapturado por las autoridades de Zoonosis o su eventual dueño, a juzgar por este contenido audiovisual el felino sigue suelto en la zona. Y mete miedo ya que según algunos vecinos, "si bajó es porque anda hambriento".

¿Será así?

Qué dijo el sereno

Por pocos minutos no le tocó a él ser el protagonista de semejante hallazgo, pues Federico cubre el turno mañana y la intimidante aparición del puma se produjo un rato antes del recambio de personal. Zafó del susto pero se mantiene atento y expectante como todos en el predio y en la zona.

Uno de los serenos de la planta procesadora de Lúpulo en la ruta 65 de Fernández Oro -tienen horarios rotativos- accedió días pasados a revelar a LM Cipolletti detalles exclusivos de la inédita y dramática experiencia que vivió su compañero.

"Fue a hacer el recorrido como hacemos cada una hora, se dirigió hacia el sector de atrás y vio que algo bajó del árbol de repente. Pensó que era un gato pero claramente no, se trataba de algo más grande, imponente", comenzó su relato desde la garita de seguridad, en la fría mañana del martes 15/9.

Mientras observaba que todo estuviera bajo control en el sector, contó más pormenores de la visita inesperada que recibieron y que tanta preocupación genera en la vecina ciudad.

"Mi compañero vino para el lado de adelante del predio y el Puma lo hizo por detrás del quincho, hasta que se quedó acá a un costado. Ahí le sacó una foto y a los pocos minutos el puma se fue para atrás y se perdió por el fondo, por el sector de chacras", precisó.

"Hacemos recorrido cada una hora, nunca vimos algo así", reconoció el sereno tras la aparición del puma.

Reconoció, según le confió el hombre con el que se reparte la tarea y cumple su misma función, que "cuando él vio que era un puma un poco se asustó, los gatos son normales por acá, andan seguido, pero esto ya era otra cosa".

"¿Qué medidas se tomaron? Más prevención, porque no se sabe muy bien por dónde anda. En la zona de los árboles, alumbrar un poco más seguido, andar con más precaución por esos lados. Para la gente que trabaja acá también, si ven algo se les pidió avisar", culminó Fede.

La recomendación a los vecinos

Desde el Municipio de la vecina Fernández Oro se recomienda que ante un eventual avistaje de un puma, se solicita mantener la calma, no acercarse, no perseguirlo ni intentar ahuyentarlo, y evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo tanto a las personas como al animal.

En caso de observar un ejemplar, procure mantenerse a una distancia segura y comuníquese inmediatamente con las autoridades a los siguientes números de contacto:

Fauna 2920612000 / 2946512974

/ Comisaría N°26 2994298391

Bienestar Animal 2994194167 .

La presencia de un puma no implica necesariamente una situación de peligro; se trata de un animal silvestre que debe ser respetado y al que se debe permitir continuar su desplazamiento sin ser molestado. El aviso temprano permitirá que las autoridades intervengan de manera adecuada y segura.