El encuentro será el 11 y 12 de noviembre y convocará a profesionales, estudiantes y docentes. Habrá especialistas de Argentina y otros países de Iberoamérica.

La ciudad del Alto Valle que reunirá a enfermeros de Argentina y otros países para un encuentro determinante.

Cinco Saltos será escenario de un importante encuentro vinculado con la salud y los cuidados. Los días 11 y 12 de noviembre se realizarán las III Jornadas Rionegrinas de Enfermería , que reunirán a profesionales, estudiantes, residentes, investigadores y docentes de distintos puntos de la región.

La actividad tendrá lugar en el salón de la Cooperativa La Estrella Ltda. , ubicado en General Paz 50, y buscará abrir un espacio para compartir experiencias, debatir sobre los desafíos de la profesión y pensar cómo serán los cuidados enfermeros en los próximos años.

Durante las dos jornadas se desarrollarán de manera conjunta cuatro actividades: las III Jornadas Rionegrinas de Enfermería , el I Simposio Iberoamericano de Cuidados-Enfermeros en la Nor-Patagonia Argentina , el I Encuentro de Redes de Cuidados Enfermeros Rionegrinos y la I Reunión de Residentes en Enfermería .

El encuentro tendrá como lema “Enfermería 360° sin puntos ciegos, el proceso de cambio sigue en avance”.

La propuesta apunta a promover una mirada innovadora sobre la profesión y fortalecer un modelo de atención más accesible, humanizado y vinculado con las necesidades de las personas, sus familias y comunidades.

Los cuatro ejes que atravesarán las jornadas

Las actividades estarán organizadas en torno a cuatro grandes líneas temáticas:

Accesibilidad y continuidad del cuidado: se abordará el trabajo en redes de enfermería familiar y comunitaria, pediátrica y neonatal, además de los cuidados de adultos mayores y la gestión de las prácticas.

Liderazgo, identidad y visibilización profesional: se compartirán experiencias de gestión, proyectos institucionales, formación y desarrollo de residencias de Enfermería en Río Negro.

Modelos de cuidado: se analizarán propuestas de gestión territorial y organización de los cuidados, con especial atención a la accesibilidad y la Enfermería Familiar y Comunitaria.

Experiencias sobre cuidados enfermeros: habrá espacio para presentar trabajos realizados en hospitales públicos y privados, proyectos de servicios, investigaciones, tesis, ensayos y muestras fotográficas.

Referentes de Argentina y otros países

Las jornadas contarán con especialistas de Argentina y de otros países de Iberoamérica.

Entre los invitados se encuentran José Ramón Martínez-Riera, de España, y Silvia Noemí Cárcamo y Sandra Sevilan, de Argentina, quienes participarán con distintas miradas sobre liderazgo, gestión, enfermería familiar y comunitaria y los desafíos que enfrenta la profesión.

La actividad también permitirá visibilizar experiencias desarrolladas en instituciones sanitarias de Río Negro en el marco de la Agenda 2024-2027 de la Subsecretaría de Cuidados-Enfermeros.

Cómo participar de las jornadas

La convocatoria está dirigida a profesionales de Enfermería, estudiantes, residentes, investigadores, docentes y personas vinculadas con los cuidados enfermeros.

Los interesados podrán presentar relatos de experiencias, proyectos, ensayos, talleres y muestras fotográficas.

La preinscripción y presentación de propuestas se realiza a través del formulario habilitado por la organización.

Para consultas y mayor información, también se puede escribir al correo [email protected].