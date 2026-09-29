Río Negro conectará 400 patrulleros y ambulancias al 911: qué ciudades ya cuentan con la nueva tecnología

El plan contempla dispositivos para localizar móviles en tiempo real, optimizar recursos y agilizar la respuesta ante emergencias en distintas ciudades.

La provincia avanza en sumar tecnología y conectar sus móviles policiales al sistema 911 de emergencias.

Río Negro avanza con una nueva etapa de modernización del sistema de emergencias 911 mediante la incorporación de tecnología que permitirá conocer en tiempo real la ubicación de móviles policiales y asignar rápidamente el recurso más cercano ante cada intervención.

El plan provincial contempla la incorporación de 400 dispositivos destinados a ampliar el sistema de Localización Automática de Vehículos (AVL). En una primera etapa serán instalados 228 equipos en diferentes ciudades, mientras continuará progresivamente el despliegue hasta alcanzar la totalidad prevista.

La iniciativa busca centralizar en el 911 información precisa sobre la distribución territorial de los recursos destinados a prevención y seguridad . De esta manera, los operadores podrán visualizar qué unidades están disponibles y determinar cuál se encuentra más cerca del lugar donde ocurre una emergencia.

La implementación está a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro y ya alcanzó a móviles que prestan servicio en Cipolletti, Cinco Saltos y General Roca. Además, se completaron las instalaciones previstas inicialmente para Villa Regina y Allen.

Durante la última semana de septiembre, el despliegue continuará en Bariloche, mientras que posteriormente será el turno de Viedma. El objetivo provincial es extender progresivamente la herramienta para fortalecer la capacidad operativa del sistema de emergencias en diferentes puntos del territorio rionegrino.

Cómo funcionará la geolocalización de los móviles

Una de las principales ventajas de la tecnología AVL es que los operadores del 911 pueden observar en tiempo real dónde se encuentran los vehículos afectados a tareas preventivas. Ante un llamado, podrán identificar rápidamente cuál está en mejores condiciones para intervenir.

“Lo que se busca es ser efectivos y ser más ágiles en la respuesta a la emergencia”, explicó el director general Operativo del Sistema de Emergencias 911, Juan Pablo Ibáñez, al referirse al objetivo que persigue la incorporación tecnológica.

La información también permitirá organizar de otra manera los recursos disponibles. Los responsables operativos podrán detectar zonas donde existe una menor presencia policial y decidir el desplazamiento de patrulleros, motocicletas o efectivos hacia aquellos sectores donde resulte necesario reforzar las tareas preventivas.

Los dispositivos incorporan, además, un botón de pánico para situaciones en las que los propios agentes necesiten asistencia. La herramienta permitirá emitir una alerta directamente al centro de monitoreo cuando las vías habituales de comunicación no puedan utilizarse o resulten insuficientes.

Esta ampliación se enmarca en una inversión provincial de U$S 12 millones destinada a modernizar el sistema de seguridad. El programa incluye también cámaras, herramientas de inteligencia artificial, lectores de patentes y nuevas modalidades de patrullaje inteligente en distintas localidades rionegrinas.

“La tecnología nos permite saber dónde están nuestros recursos y actuar más rápido cuando una emergencia lo requiere”, destacó el gobernador Alberto Weretilneck sobre la incorporación de las nuevas herramientas y su utilización dentro del esquema provincial de seguridad.

El sistema también incorporará ambulancias

La ampliación no quedará limitada exclusivamente a los vehículos policiales. El proyecto también contempla integrar al sistema de geolocalización las ambulancias pertenecientes al SIARME que funcionan en Bariloche, General Roca, Viedma y Cipolletti, para fortalecer la respuesta frente a emergencias sanitarias.

La incorporación permitirá determinar qué ambulancia se encuentra más próxima al lugar desde donde se solicita asistencia. De esta manera, la misma tecnología aplicada a los recursos de seguridad podrá utilizarse para organizar la respuesta frente a situaciones que requieran atención médica urgente.