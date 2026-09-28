Denunció a un conocido por acoso callejero y propuestas indecorosas: Qué resolvió la Justicia

La mujer relató que la invitó a su casa y le ofreció dinero. "Poneme tu precio", aseguró que le dijo. La Justicia de Paz inició una causa contravencional.

El Juzgado de Paz de Guardia Mitre dicó medidas para proteger a la mujer que denunció a un conocido por acoso callejero.

Una mujer denunció que un conocido la hostigó en la vía pública y le hizo propuestas indecorosas. Los hechos fueron expuesto el último 17 de septiembre en la Subcomisaría de Guardia Mitre , la localidad rionegrina ubicada a casi 80 kilómetros de Viedma.

Según relató, los hechos se iniciaron cuando salía de su casa caminando en dirección al hospital y se cruzó con el sujeto, quien la saludó y le preguntó “cuándo vas a ir a mi casa” . La vecina aclaró que le respondió con un gesto, porque en ese momento no entendió lo que le quiso decir.

Sin embargo, horas más tarde ella fue a la unidad policial para realizar unos trámites y al salir de regreso a su domicilio se volvió a encontrar al individuo, y nuevamente le dijo “ cuando vas a ir a mi casa”.

Entonces le preguntó para que quería que fuera a su casa, y el sujeto le respondió “yo te voy a pagar bien, ponéme tu precio”. Molesta y ofendida, le contestó “... desubicado.. sos un viejo p...” y regresó a su domicilio para, posteriormente realizar la denuncia.

El acusado no se presentó a ejercer su defensa

La acusación dio origen a una falta contemplada en el Código Contravencional provincial, puntualmente el Artículo 40, que sanciona el acoso callejero. La causa fue girada al Juzgado de Paz, donde convocaron a la mujer a una audiencia concretada 18 de septiembre, en la que ratificó las acusaciones y pidió como medida cautelar la prohibición de acercamiento tanto en forma personal como en su lugar de trabajo y residencia.

A los pocos días también citaron al sujeto para notificarlo de su imputación, las pautas impuestas y para que ejerza su derecho de defensa. Sin embargo, no concurrió a presentar un descargo, y tampoco reveló interés en el estado de la causa, por lo que el magistrado actuante recalcó que por la indiferencia demostrada “puedo llegar a entender que es una manera de reconocer la falta en que se lo indilga”.

Una amonestación y un curso de género

Para la autoridad judicial, el hecho descripto “no resulta una conducta aceptable ni justificable en el marco de la normativa contravencional”, por lo que determinó que correspondía aplicarle una “amonestación”, una pena que consiste en la “exhortación” para que el infractor advierte la gravedad de su falta y evitar así futuras transgresiones.

Pero la resolución no quedó solo en la advertencia, sino que también incluyó que, “atento a la gravedad y reproche social que merecen los hechos de acoso y/o violencia de género”, se debía contemplar otras sanciones establecidas en la normativa con “instrucción especial”. En este caso le impusieron como sanción accesoria, la obligatoriedad de realizar un curso de género, de los disponibles en la página web, https://generos.rionegro.gov.ar/capacitaciones.

El imputado deberá realizar el curso en el transcurso de tres meses, desde que sea notificado. Una vez finalizado tendrá que presentar el certificado expedido por el sitio web.

Le aclararon al hombre que en caso de no estar conforme con las medidas dictadas, podrá apelar la sentencia dentro de los cinco días desde su notificación.