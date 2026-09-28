Rescatan al equipo de TN en el Río Manso: la corriente arrastró su camioneta durante 20 metros

Rodrigo Saliva y el camarógrafo Ariel Cabreras tuvieron que subirse al techo del vehículo tras quedar atrapados mientras cubrían el fenómeno.

El equipo de TN fue rescatado en medio de la crecida del Río Manso. Foto: Gentileza.

El corresponsal de TN , Rodrigo Saliva , y el camarógrafo Ariel Cabreras quedaron varados en un camping de la zona de Río Manso mientras cubrían la crecida del río tras las intensas lluvias registradas en la provincia de Río Negro.

Mediante una salida al aire, relataron que se encontraban a unos 100 metros del cauce, en la zona de Tronador. Allí, reconocen que hubo una "falla en la elección del paso" y al cruzar por el sector - visibiblemente- inundado, la camioneta en la que se trasladaban ingresó por la parte más profunda y fue arrastrada por la corriente.

A pesar del susto, ambos se encuentran en buen estado de salud y lograron comunicarse con Protección Civil que, en conjunto con el SPLIF , montaron un operativo especial y utilizaron vehículos 4x4 para sacar el vehículo del lugar.

Parte del equipo de trabajo pudo ser recuperado, aunque otros elementos se mojaron y la camioneta quedó completamente inundada:

Cómo llegaron hasta allí

El equipo del medio había estado trabajando sobre la ruta y recibió el dato de que un camping cercano estaba inundado. Al intentar llegar para cubrir la situación, la crecida del río los sorprendió.

El reportero se limitó a expresar al aire que su trabajo con lleva "este tipo de riesgos". Según anticipó, la situación podría complicarse aún más si continúan las lluvias, ya que el nivel del agua sigue en aumento.

Luego de cuatro horas, el periodista confirmó que lograron retirar el vehículo del agua y mediante sus redes sociales confirmó que se encontrbaan bien y que por seguridad no iban a encender la camioneta. Asímismo, confirmó que tenía golpes - producto del impacto con un árbol- y que estaban a la espera de la grúa. Finalmente, agradecieron los mensajes y la asistencia recibida.

Inundaciones en El Manso: Provincia destinó 200 fardos entre productores afectados

El Gobierno provincial continúa con el operativo de asistencia en El Manso, donde durante la jornada se distribuyeron 200 fardos de pasto entre 26 productores afectados por las condiciones meteorológicas.

La entrega forma parte del seguimiento a las familias rurales de la zona y busca garantizar alimento para los animales mientras persiste la situación generada por las intensas lluvias y el incremento de los caudales de los ríos Foyel y Manso.

Además, los equipos desplegados en territorio entregaron alrededor de 20 módulos alimentarios y frazadas a familias que necesitaban asistencia.

La respuesta provincial se sostiene a través del trabajo coordinado entre Salud, Protección Civil, la comisión de fomento y organismos vinculados a la actividad productiva. También permanece en la zona un técnico de la Delegación Regional del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo para atender las necesidades de los productores.

En materia logística, un móvil del Servicio Federal de Manejo del Fuego fue destinado a trasladarse hasta Bariloche para retirar colchones y agua mineral que serán incorporados a la asistencia prevista para El Manso.

El operativo cuenta además con recursos preparados para las características del territorio. El Servicio Federal de Manejo del Fuego dispone de un camión para el traslado de personas, mientras Protección Civil mantiene en la zona un Unimog y una camioneta 4x4 para las tareas de asistencia y recorrida.