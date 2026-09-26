Provincia LMCipolletti cortes Cortes y desvíos de tránsito en Ruta chica y principales accesos a Fernández Oro: a qué se debe

¡Atención conductores! Conocé hasta qué hora se mantendrá el operativo especial en la vecina ciudad. Agregar LM Cipolletti a







Un operativo especial de tránsito afecta los principales ingresos a Fernández Oro y la circulación sobre la Ruta Provincial 65 (Ruta Chica) con motivo del desarrollo de la primera etapa del Giro de Oro, una importante prueba ciclistica. Las restricciones en la zona urbana y perimetral se mantendrán de manera continua al menos hasta las 19 de este sábado, informaron fuentes de tránsito a LMC.

El despliegue de la competencia en la pista del Parque Central obliga a implementar vías alternativas de circulación para evitar colapsos en el trazado principal.

Acceso al casco central: Los conductores que provienen de Cipolletti por ruta 65 y necesiten ingresar al centro de la ciudad deben hacerlo exclusivamente por la calle Iguazú. Una mejor opción es venir por Maestro Espinosa (La Falda). El tránsito desde el centro hacia la avenida Cipolletti está cortado. Ingreso a barrios periféricos: El tránsito hacia los sectores periféricos se encuentra desviado hacia la zona de La Criollita .

Conexión este y empalme alternativo: En el extremo opuesto, transitando por la continuación de la Avenida 1 de Mayo hacia la calle Río Negro , hay un empalme sobre una vía paralela a la Ruta Chica que desemboca en la calle Irigoyen .

Bloqueo a Cipolletti: Se advierte que no es posible cruzar directamente desde allí hacia avenida Cipolletti. La competencia El evento deportivo que motiva este despliegue vial ya tuvo su jornada inaugural este viernes con una prueba inicial disputada sobre la Avenida Cipolletti. La competencia, que reúne a nueve equipos repartidos en seis tandas clasificatorias, coronó en su gran final a Juan Cruz Sosa (JC Competición), secundado por su compañero Martín Silva y por Alejandro Quilci (Jeremías Competición) en el tercer lugar.