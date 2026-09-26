Las intensas lluvias golpearon a Río Negro: 67 familias afectadas y un amplio operativo de asistencia

El operativo permanece activo en la Zona Andina, con asistencia a los pobladores y monitoreo permanente ante posibles crecidas por el aumento de las temperaturas y el deshielo.

Las intensas lluvias en la zona andina mantienen en alerta a los sistemas de emergencias de Río Negro.

El Gobierno provincial desplegó equipos de emergencia en la Zona Andina para asistir a los pobladores afectados por las intensas precipitaciones . El aumento del caudal de los ríos, las dificultades para acceder a las viviendas y el riesgo de nuevos desbordes mantienen en alerta a las autoridades.

Las intensas lluvias registradas en la Zona Andina de Río Negro provocaron complicaciones en distintos sectores rurales, especialmente en El Manso , donde el Gobierno provincial desplegó un operativo de asistencia para acompañar a las familias afectadas y prevenir nuevas emergencias.

El relevamiento realizado por los agentes sanitarios permitió identificar a 67 familias, integradas por 153 personas, entre las que se encuentran tres niños menores de dos años, nueve adultos mayores y dos personas con discapacidad.

La situación mantiene en alerta a los organismos provinciales debido al incremento del caudal de los ríos Foyel y Manso. Además, el aumento de las temperaturas y los deshielos podrían generar nuevas complicaciones durante las próximas horas.

El gobernador Alberto Weretilneck dispuso que las distintas áreas provinciales permanezcan a disposición del operativo, con especial atención en las familias que residen en sectores rurales y cuyos accesos quedaron comprometidos por las precipitaciones.

Familias con dificultades para salir de sus viviendas

Uno de los sectores que presenta mayores dificultades se encuentra a la altura del kilómetro 24, antes del Puente Verde, en la confluencia de los ríos Foyel y Manso, donde una pasarela peatonal quedó descalzada en uno de sus márgenes.

Ante las dificultades para atravesar el sector, personal de Protección Civil realizó recorridas a pie y buscó un camino alternativo a través del filo del cerro para llegar hasta las viviendas y verificar el estado de sus habitantes.

Durante estas tareas, los agentes lograron asistir a una mujer de 72 años que vive sola y comprobaron que se encontraba en buen estado de salud. También establecieron contacto con otras familias y confirmaron que una de ellas decidió autoevacuarse preventivamente.

Sin embargo, todavía existen dificultades para acceder a determinados sectores debido al incremento del caudal. Por ese motivo, los equipos de emergencia continúan trabajando para cruzar el río y verificar personalmente la situación de los pobladores.

Preparan dos escuelas para recibir a las familias evacuadas

Como parte del operativo preventivo, el Consejo Escolar puso a disposición de Protección Civil vehículos y establecimientos educativos que podrán utilizarse como centros de recepción, descanso y asistencia ante la necesidad de realizar nuevas evacuaciones.

Las escuelas 92 y 213 de El Manso Inferior, junto con otros espacios de la zona, se encuentran preparadas para recibir a los pobladores. También se dispuso la disponibilidad de alimentos y agua potable para atender posibles emergencias.

El ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, y el delegado de Zona Andina, Maximiliano Iglesias, recorrieron El Manso Inferior para evaluar las necesidades de los vecinos y coordinar las tareas de asistencia con los agentes sanitarios.

Durante la recorrida, los funcionarios entregaron módulos alimentarios, indumentaria, frazadas y mantas. La distribución de estos elementos forma parte del acompañamiento a las familias que enfrentan las consecuencias de las precipitaciones y las dificultades de circulación.

Por su parte, el Ministerio de Salud mantiene una supervisión permanente de la situación. Hasta el momento no fue necesaria ninguna asistencia sanitaria extraordinaria, aunque los equipos permanecen preparados para intervenir ante cualquier complicación derivada de la emergencia.

Maquinaria vial y asistencia para los productores rurales

El operativo provincial también contempla la utilización de maquinaria de Vialidad Rionegrina y recursos logísticos de Protección Civil, entre ellos un camión y un colectivo, destinados a facilitar las tareas de asistencia y los posibles traslados.

Los organismos involucrados evalúan permanentemente las condiciones de los caminos y las medidas de seguridad necesarias para garantizar la circulación de los equipos de emergencia y preservar la integridad de los vecinos que permanecen en las zonas afectadas.

La emergencia también alcanzó a los productores rurales, cuya actividad se encuentra condicionada por las lluvias. Para acompañarlos, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo dispuso la entrega de 200 fardos de alfalfa y pellets destinados a la alimentación del ganado y otros animales.

La asistencia busca garantizar la disponibilidad de alimento para los animales mientras persistan las dificultades provocadas por las condiciones climáticas. Además, las autoridades provinciales mantienen comunicación con los referentes locales para atender nuevas necesidades.