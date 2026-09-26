Monopatines eléctricos en Río Negro: aprobaron en primera vuelta una regulación que generó polémica

Lejos de tratar proyectos de real interés para los rionegrinos, en la Legislatura buscan avanzar con más regulaciones, esta vez con el uso de monopatines eléctricos.

La Legislatura de Río Negro busca avanzar en la regulación del uso de monopatines eléctricos.

La Legislatura de Río Negro dio el primer paso para establecer una regulación provincial sobre el uso de monopatines eléctricos y otros vehículos de movilidad personal, una modalidad de transporte que creció durante los últimos años en distintas ciudades.

El proyecto consiguió la aprobación en primera vuelta , aunque por un margen ajustado que dejó en evidencia las diferencias entre los bloques. La iniciativa obtuvo 20 votos afirmativos y 16 negativos y deberá regresar al recinto.

La propuesta fue impulsada por el legislador Javier Acevedo , de ARI-Cambiemos, y apunta a e stablecer reglas para la utilización de monopatines eléctricos, Segway, monociclos y otros dispositivos similares que actualmente circulan por calles de diferentes localidades rionegrinas.

Durante el tratamiento aparecieron dos posiciones principales. Por un lado, quienes consideran necesaria una normativa provincial que establezca condiciones mínimas de seguridad. Por otro, quienes entienden que la regulación del tránsito corresponde exclusivamente a cada municipio.

María Isabel Sanchez

Qué propone la regulación para los monopatines eléctricos

Acevedo defendió el proyecto al advertir que el crecimiento de estos medios de movilidad requiere establecer pautas específicas. “Tenemos que regularlo”, sostuvo durante su intervención en el recinto al explicar los fundamentos de la iniciativa.

El legislador planteó que actualmente pueden observarse diferentes conductas de riesgo entre quienes utilizan estos dispositivos. Entre ellas mencionó la circulación sin casco, el uso de auriculares, el traslado de dos personas y el desplazamiento sobre las veredas.

“Tenemos que avanzar por lo menos en una regularización de esto”, señaló Acevedo. También recordó que algunos de estos vehículos pueden alcanzar velocidades cercanas a los 30 kilómetros por hora, una característica que consideró relevante para la seguridad vial.

La iniciativa fija una edad mínima de 16 años para circular y establece la utilización de elementos reflectivos y dispositivos sonoros. Además, incorpora límites de velocidad diferentes según las características de los sectores por los cuales transiten los usuarios.

El máximo previsto sería de 10 kilómetros por hora en zonas consideradas de alta densidad urbana, mientras que en calles urbanas el límite ascendería hasta los 30 kilómetros por hora para los vehículos comprendidos dentro de la normativa.

También quedarían determinados los espacios habilitados para circular. El proyecto contempla ciclovías, bicisendas y calles urbanas, mientras que establece restricciones para rutas nacionales y provinciales, autopistas, veredas, plazas, sectores exclusivamente peatonales y túneles.

Un registro provincial y nuevas reglas para los alquileres

Otro de los puntos centrales es la creación de un Registro Provincial de Vehículos de Movilidad Personal. La iniciativa también incorpora disposiciones destinadas específicamente a aquellos dispositivos utilizados con fines comerciales en diferentes puntos de Río Negro.

Ese apartado busca alcanzar a los emprendimientos dedicados al alquiler de monopatines y vehículos similares, una actividad que comenzó a ganar presencia principalmente en localidades turísticas y ciudades donde estos dispositivos se presentan como una alternativa de movilidad urbana.

Acevedo mencionó durante el debate el antecedente de Viedma, donde recientemente se sancionó una ordenanza impulsada por los concejales Lorena Alan y Julián Algañarás, del bloque Vamos con Todo, para establecer reglas sobre este tipo de vehículos.

Sin embargo, consideró necesario avanzar también con una legislación provincial que funcione como marco general. A partir de esas disposiciones, posteriormente cada municipio podría adaptar la regulación de acuerdo con las particularidades y necesidades de su propia jurisdicción.

El debate por la autonomía de los municipios

La propuesta recibió el acompañamiento de Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, aunque la legisladora presentó distintos reparos jurídicos y pidió modificaciones antes de que el proyecto complete su tratamiento y pueda convertirse definitivamente en una norma provincial.

Mansilla recordó que Río Negro adhirió a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y que existen disposiciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial relacionadas con estos vehículos. Su principal cuestionamiento estuvo vinculado con las competencias municipales.

“Considero que esto es de autonomía municipal, donde el poder de policía se puede ejercer. Es el municipio quien ejerce ese poder de policía sobre cómo organiza su tránsito”, sostuvo la legisladora durante la discusión desarrollada en el recinto.

Para Mansilla, la creación de un registro podría encontrarse dentro de las atribuciones provinciales, aunque consideró necesario establecer con mayor precisión si la inscripción de los vehículos será voluntaria u obligatoria. También reclamó revisar las disposiciones vinculadas con los seguros.

Acevedo respondió a esos planteos señalando que otras provincias y jurisdicciones argentinas ya cuentan con normativas específicas. Además, puso como ejemplo la posibilidad de que ocurra un accidente con un monopatín sobre una ruta provincial, fuera del ámbito estrictamente municipal.

El rechazo de un sector de la Legislatura

José Luis Berros, de Vamos con Todos, expresó una postura más crítica y anticipó el rechazo de su espacio. El legislador consideró que la regulación propuesta avanza sobre competencias que deberían permanecer bajo la órbita de los gobiernos municipales.

“Nosotros no vamos a acompañar esta iniciativa porque entendemos que el marco regulatorio es especialmente el municipio”, manifestó Berros, quien recordó que integrantes de su espacio político impulsaron recientemente una regulación específica desde el Concejo Deliberante de Viedma.

“Desde nuestro punto de vista viola la autonomía municipal, lo cual nosotros estamos en contra”, afirmó. De esta manera, el debate terminó concentrándose no solamente en las condiciones de circulación, sino también en quién debe establecer y controlar esas reglas.

Finalmente, el proyecto logró superar la primera instancia con 20 votos positivos frente a 16 negativos. La diferencia reflejó las posiciones encontradas que atravesaron el debate y anticipa una nueva discusión cuando la iniciativa vuelva a ser considerada.