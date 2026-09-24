Bariloche bajo lluvia: una vivienda colapsó y evacuaron casas por el peligro en el terreno

La ciudad cordillerana mantiene un alerta naranja para este jueves por lluvias intensas y fuertes vientos. Las clases están suspendidas y el Municipio declaró emergencia climática.

Bariloche declaró la Emergencia Climática por lluvias y fuertes vientos. Este jueves el Servicio Meteorológico Nacional bajó el alerta a naranja.

Las intensas lluvias que afectan a Bariloche provocaron durante la madrugada de este jueves el colapso total de una vivienda ubicada en la zona de la barda del Vivero.

El episodio ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, cuando un vecino se comunicó con el sistema de emergencias 911 para advertir sobre el derrumbe. Dos móviles policiales fueron enviados inmediatamente hacia el sector para constatar lo sucedido.

Según informó el comisario Leandro Crespo en diálogo con Radio Seis, cuando los efectivos llegaron al lugar comprobaron que la estructura había cedido completamente . Posteriormente, el propietario confirmó que no había ninguna persona dentro de la vivienda durante el derrumbe.

Si bien el episodio no dejó lesionados, rápidamente surgió preocupación por las condiciones del terreno y la situación de las propiedades cercanas. Las precipitaciones acumuladas durante las últimas horas generaron una importante inestabilidad en el sector donde ocurrió el colapso.

Evacuaron a vecinos ante el riesgo de nuevos derrumbes

Ante el peligro para las viviendas lindantes, se convocó a personal de Protección Civil para realizar una evaluación del lugar. Los especialistas detectaron una marcada inestabilidad del terreno y advirtieron sobre la posibilidad de que se registraran nuevos desprendimientos.

Frente a ese escenario, comenzaron a identificar a los residentes de las propiedades ubicadas en las inmediaciones. La prioridad fue evitar que permanecieran dentro de viviendas potencialmente expuestas mientras continuaban las precipitaciones y se analizaba la evolución del terreno.

Varios vecinos decidieron abandonar preventivamente sus casas y trasladarse por sus propios medios hasta viviendas de familiares o allegados. Una pareja joven, en cambio, no tenía un lugar alternativo donde permanecer y necesitó asistencia de las autoridades municipales.

Ambos fueron trasladados hasta un polideportivo municipal, donde quedaron alojados mientras continuaba la emergencia. Personal policial y cuadrillas de Protección Civil permanecieron en el sector para realizar tareas preventivas y monitorear cualquier modificación que pudiera representar un nuevo riesgo.

Crespo señaló que las fuerzas de seguridad continuaron desplegadas para asistir a los habitantes ante las consecuencias del temporal. El derrumbe ocurrió mientras Bariloche atraviesa una jornada marcada por fuertes precipitaciones, ráfagas de viento y diferentes medidas preventivas.

Suspendieron las clases por el temporal

Las condiciones meteorológicas también obligaron a modificar la actividad educativa. El Consejo Escolar Bariloche anunció la suspensión de las clases presenciales durante el turno mañana de este jueves 24 de septiembre en todos los establecimientos de Bariloche y Villa Mascardi.

La decisión fue adoptada frente a las condiciones generadas por el temporal y las previsiones meteorológicas para las próximas horas. El objetivo es reducir los desplazamientos y evitar situaciones de riesgo mientras continúan las lluvias y los operativos desplegados en distintos sectores.

La situación había alcanzado un nivel crítico luego de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera durante el miércoles una alerta roja por lluvias extremas. Posteriormente, el organismo redujo el nivel de advertencia y este jueves la zona permanece bajo alerta naranja.

Las previsiones meteorológicas indicaban precipitaciones fuertes y persistentes, con valores acumulados de entre 80 y 120 milímetros y la posibilidad de alcanzar hasta 150 milímetros de manera localizada, además de importantes ráfagas de viento.

Bariloche declaró la emergencia climática

En ese contexto, el Municipio de Bariloche declaró la Emergencia Climática para reforzar las medidas preventivas y facilitar el funcionamiento de los equipos destinados a responder ante las consecuencias de las lluvias registradas durante las últimas horas.

La disposición busca resguardar tanto a residentes como a turistas y permitir que cuadrillas municipales, vehículos afectados a servicios esenciales y equipos de asistencia puedan desplazarse con mayor seguridad hacia aquellos puntos donde sean requeridos durante el temporal.

Además de las precipitaciones, las previsiones contemplaban vientos sostenidos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, sumando otro factor de riesgo durante la emergencia climática.

Las autoridades mantienen operativos de prevención y asistencia mientras continúa el monitoreo de los sectores considerados vulnerables. El derrumbe registrado durante la madrugada expuso uno de los principales riesgos derivados de la acumulación de agua y la inestabilidad del terreno.