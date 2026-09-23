Radiografía del Municipio de Cipolletti: cuántos empleados hay y qué reclaman los gremios

Los gremios reclamaron una reunión urgente con el Ejecutivo para discutir el pase a planta y recategorizaciones. Cómo se distribuyen los 1.525 trabajadores municipales.

Los gremios que representan a los trabajadores de la Municipalidad de Cipolletti solicitaron al Ejecutivo el tratamiento de pase a planta permanente y recategorizaciones.

Los tres gremios que representan a los trabajadores municipales de Cipolletti reclamaron al intendente Rodrigo Buteler la apertura urgente de una mesa de trabajo para discutir dos puntos centrales: el pase a planta permanente y la recategorización del personal.

El planteo fue realizado de manera conjunta por Soyem , UPCN y ATE mediante una nota dirigida al jefe comunal. Allí solicitaron una reunión presencial para establecer un cronograma que permita avanzar sobre reclamos que consideran pendientes dentro de la agenda laboral.

El pedido adquiere relevancia al observar la composición actual de la estructura municipal . De acuerdo con los datos públicos, el Municipio cuenta con 1.525 trabajadores distribuidos bajo cuatro regímenes diferentes , aunque apenas 559 pertenecen actualmente a la planta permanente.

La cifra permite dimensionar uno de los principales puntos incluidos en el planteo sindical. Otros 559 trabajadores figuran como contratados bajo el Anexo III, mientras que existen 379 empleados eventuales y otras 28 personas que integran la denominada planta política municipal.

Gentileza

El reclamo que los gremios llevaron a la intendencia

En la presentación fechada el 11 de septiembre, las organizaciones sindicales pidieron formalmente abordar el pase a planta permanente de trabajadores municipales y, paralelamente, avanzar con una recategorización general destinada a quienes ya cuentan con estabilidad dentro del Estado local.

Los representantes sindicales sostuvieron que ambos temas deben ser tratados de manera prioritaria. Además, recordaron que anteriormente dieron conformidad a la pauta de actualización salarial bajo la premisa de avanzar simultáneamente con discusiones relacionadas con cuestiones estructurales del empleo municipal.

“La estabilidad laboral y el reconocimiento del escalafón mediante el ordenamiento salarial y la recategorización son derechos legítimos que no admiten más dilaciones en el tiempo”, expresaron Soyem, UPCN y ATE en el documento presentado al Ejecutivo cipoleño.

En ese sentido, las organizaciones solicitaron que el Municipio notifique una fecha y horario para concretar una reunión. El objetivo planteado es establecer un “cronograma ejecutivo de trabajo” que permita comenzar a discutir los mecanismos para avanzar sobre ambos reclamos.

Estefania Petrella

Cuántos empleados tiene actualmente el Municipio

Los números de la estructura municipal muestran que la planta permanente representa aproximadamente el 36,7% del total de trabajadores. Exactamente la misma cantidad, 559 empleados, se encuentra dentro de la categoría correspondiente a los contratados bajo Anexo III.

Los eventuales, en tanto, suman 379 trabajadores y representan cerca del 24,9% de la estructura total. Finalmente, la planta política cuenta con 28 integrantes, equivalente a menos del 2% del personal registrado en las distintas dependencias municipales.

De esta manera, al sumar contratados del Anexo III y eventuales aparecen 938 trabajadores bajo esas dos modalidades, frente a los 559 que actualmente integran la planta permanente. Ese escenario constituye el contexto en el que los sindicatos impulsan la discusión solicitada.

Sin embargo, la presentación sindical no establece en el documento cuántos de esos trabajadores estarían alcanzados por un eventual proceso de incorporación a planta permanente, ni tampoco determina las condiciones, antigüedad o requisitos que deberían reunir para acceder al cambio de régimen.

Estefania Petrella

Servicios Públicos concentra la mayor cantidad de trabajadores

La distribución por dependencias también permite observar cómo está conformado el Estado municipal. Servicios Públicos aparece como el área con mayor cantidad de empleados, con 462 trabajadores, lo que representa aproximadamente tres de cada diez agentes de toda la estructura comunal.

Detrás se encuentra Desarrollo, que reúne a 263 empleados. Obras Públicas posee 143 trabajadores, Cultura cuenta con 124, Fiscalización registra 122 y Deportes suma otros 119 agentes destinados a las diferentes tareas desarrolladas dentro de esas áreas.

La Secretaría de Hacienda cuenta con 92 trabajadores, mientras que Gobierno posee 79 y Seguridad tiene 58. Más abajo aparecen Intendencia, con 29 empleados, Legal y Técnica, con 18, y el Juzgado de Faltas, con otros 12.

Finalmente, Contraloría aparece como la dependencia más pequeña dentro del relevamiento, con cuatro empleados. La suma de todas las áreas coincide con la distribución por régimen laboral y alcanza los 1.525 trabajadores que actualmente conforman la estructura municipal de Cipolletti.

Ahora, la expectativa de las organizaciones gremiales está puesta en la respuesta del Ejecutivo. SOYEM, UPCN y ATE pretenden abrir una instancia específica con Buteler para establecer cómo podría instrumentarse el pase a planta y avanzar también con la recategorización.

El planteo sindical abre así una discusión que involucra directamente a la estructura laboral del Municipio. Los gremios consideran ambos puntos “fundamentales e impostergables” y reclaman definiciones que permitan otorgar mayor previsibilidad a los trabajadores y sus familias.