El gremio no docente APUNC destacó el respaldo a las medidas de fuerza que se cumplen en la UNCo

En el gremio no docente APUNC, pusieron de relieve el alto acatamiento a los paros y protestas que se concretan en la UNCo y otras Universidades Nacionales.

En el gremio no docente APUNC, con actuación en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), resaltaron el gran respaldo con que se vienen aplicando medidas de fuerza y destacaron el plan de lucha en marcha en las Universidades Públicas.

En el gremio no docente APUNC , de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) , destacaron el gran respaldo y acompañamiento que viene teniendo el plan de lucha de la organización, como parte de los reclamos que el conjunto de los sindicatos de las Universidades Nacionales está desplegando para que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y se mejoren los salarios.

En las casas de altos estudios del país, no aflojan ni dan un paso atrás en sus protestas. Este martes se cumplió un nuevo paro general de actividades de 24 horas de duración, que tuvo un masivo acatamiento en la UNCo y en otras Universidades Públicas. La medida de fuerza fue precedida por otro paro, de igual duración, el viernes de la semana pasada.

La titular del gremio APUNC, María Julia Barsottelli, expresó que, desde su organización, integrante de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), se exige "al gobierno nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, que cumpla con el presupuesto asignado para el funcionamiento de cada Universidad, que actualice los salarios dignos para las y los trabajadores docentes y no docentes y, de la misma manera, las becas estudiantiles".

El gremio no docente APUNC y las demás organizaciones sindicales de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) cumplieron este martes un paro de actividades que tuvo un amplísimo acatamiento.

La dirigente fue categórica en cuanto a que "seguiremos en nuestro plan de lucha, continuaremos defendiendo la Universidad Pública y de calidad, y convocamos una vez más a la ciudadanía a que nos acompañe" en las jornadas de lucha que se desarrollarán a partir de ahora hasta llegar a la Quinta Marcha Federal Universitaria, que se llevará adelante el 15 de octubre, con un acto central en la ciudad de Buenos Aires y otros en las distintas sedes de las Universidades del país.

En relación a las protestas programadas y a la gran marcha prevista, expresó que "esperamos tener una altísima convocatoria para que el gobierno nacional entienda que la Universidad Pública se defiende, que la Universidad Pública también es soberanía y que la sociedad argentina tiene incorporado en su cultura nacional el acceso a la Universidad Pública como un derecho constituido del que no podemos resignar".

APUNC no negociará derechos

La referente de APUNC indicó que, en estos tiempos, cada vez que en su gremio concretan un paro lo hacen porque "nuestros salarios siguen perdiendo, porque no vamos a seguir legitimando el ajuste del gobierno y no vamos a seguir legitimando el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y porque no podemos negociar nuestros derechos. Así que estamos firmes, estamos organizados para estos 23 días de lucha que vienen, estos 15 paros escalonados en las distintas Universidades hasta el 15 de octubre en que se realizará la Quinta Gran Marcha Federal Universitaria".

Enfatizó que "seguiremos organizados, seguiremos en lucha y y no vamos a aflojar".

Los paros programados por los gremios docentes y no docente hasta desembocar en la Marcha Federal Universitaria arrancarán este miércoles 23 con ceses de actividades en las Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la Universidad Nacional de Jujuy, la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional de La Pampa. En fechas sucesivas, las medidas de fuerza se irán aplicando en las restantes Universidades Nacionales.

Nuevos paros en la UNCo y la UNRN

En el caso de la UNCo, está previsto que el paro de actividades se concrete el viernes 2 de octubre, y lo hará a la vez con la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Avellaneda y la Universidad de la Defensa Nacional.

A la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) le corresponde parar el lunes 5 de octubre, junto con las Universidades Nacionales del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional de Luján.