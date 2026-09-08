Universidades Nacionales: este martes se cumplirá un nuevo paro total de actividades de 24 horas

Todos los gremios de las Universidades Nacionales del país, entre ellas la UNCo y la UNRN, concretarán este martes 8 un nuevo paro total de 24 horas.

Todos los gremios con actuación en las Universidades Nacionales realizarán este martes 8 un nuevo paro total de actividades.

El conjunto de los gremios nucleados en el Frente Sindical de las Universidades Nacionales concretará este martes 8 de septiembre en todo el país un nuevo paro total de 24 horas , en reclamo de mejoras salariales y del cumplimiento a cabalidad de la Ley de Financiamiento Universitario. En la UNCo y en la UNRN se espera un muy alto acatamiento.

La medida de fuerza marca la continuidad de las protestas en las Universidades Nacionales de la Argentina , tras el fracaso de las paritarias que se realizaron el 1 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires, convocadas por el Poder Ejecutivo nacional.

Luego de aquéllas fallidas negociaciones, las federaciones que representan a los gremios docentes y no docentes universitarios efectuaron un paro total al día siguiente, el 2 de septiembre, el cual resultó muy contundente por la amplia adhesión que consiguió en el personal de las casas de altos estudios que dependen del Estado.

Se van calentando más y más los ánimos en las Universidades Públicas. A días de una medida de fuerza similar, los gremios universitarios llevarán a cabo este martes 8 un nuevo paro total de 24 horas por mejores salarios y por más presupuesto.

La convocatoria al nuevo paro este martes ha sido lanzada por todas las federaciones de organizaciones sindicales que conforman el Frente Sindical Universitario. Son las federaciones de trabajadores docentes CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FagduT y UDA y la federación de no docentes FATUN.

En la región, los gremios docentes que adhieren a la medida de fuerza en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) son ADUNC y CEDIUNCO, junto con el gremio no docente APUNC. En tanto, en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) las organizaciones sindicales que protagonizarán el paro son las de docentes SIDUNRN y ADUNRN y la no docente ATUNRN.

Paro resuelto en forma unánime

La unanimidad en la decisión de ir al paro otra vez garantiza, de entrada, un nivel muy alto de acatamiento. Además, que a la protesta adhieran los trabajadores no docentes prácticamente asegura el no funcionamiento en las Universidades, ya que son quienes posibilitan el desarrollo material y práctico de las actividades cotidianas.

Por lo que se informa desde fuentes gremiales, sigue habiendo casos individuales de docentes y no docentes que no adhieren a las medidas de fuerza. Para los docentes que no quieren parar, existe además la alternativa de intentar dar clases virtuales. Y es que la libertad de trabajar siempre está vigente, aunque, por la prolongada lucha que se mantiene en las Universidades Nacionales, son mal vistos quienes no acompañan las protestas. De todos modos, hay respeto pleno por las decisiones personales.

Para defender los derechos

En la UNCo, desde el gremio Cediunco se destacó la exigencia de que el gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y con la medida cautelar que ordena actualizar salarios y becas. "Frente al incumplimiento y la falta de respuestas, seguimos organizados y en unidad para defender nuestros derechos y la Universidad Pública", consignó.

A su vez, los no docentes de APUNC reafirmaron su apoyo al paro de este martes y dejaron constancia, además, de que "con la certeza de que la necesidad salarial y presupuestaria no pueden esperar y que no vamos a mirar pasivamente cómo desmantelan el sistema universitario nacional, llamamos a construir una Quinta Marcha Federal Universitaria, a realizarse la primera semana de octubre".

Clases públicas el martes 15

Ante la falta de respuestas por parte del gobierno nacional, se acudirá ahora al paro, pero el calendario de protestas no se quedará ahí. La organización destacó que está programado para el martes 15 de septiembre una jornada nacional de clases públicas con el lema de "La Universidad en la calle".

Igualmente, precisó que el jueves 17 de septiembre, en la ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio Pizzurno, en coincidencia con un nuevo encuentro de paritarias, se concretará un gran acto de las distintas organizaciones sindicales.

Los no docentes de la UNCo exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y reclaman que las paritarias permitan "recuperar lo perdido por inflación", además de demandar la actualización de las Becas Progresar y Belgrano y exigir un presupuesto universitario que "no asfixie a nuestras Universidades".

Por los salarios y la educación pública

En tanto, en la UNRN el gremio docente SIDUNRN adhiere al paro de este martes con similares consignas que los gremios de la UNCo, pero no pasa por alto la necesidad de garantizar también un presupuesto adecuado para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. "En unidad, seguimos defendiendo la Universidad Pública. Por nuestros salarios. Por nuestras universidades. Por la educación pública", enfatizó la organización.