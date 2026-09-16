Por unanimidad, los concejales aprobaron la reglamentación de 75 loteos para empleados municipales

El Órgano Legislativo local llevó adelante este miércoles la Sesión Ordinaria N° 1045, en la que se aprobaron por unanimidad importantes proyectos para la ciudad.

En el marco de una nueva Sesión Ordinaria el Concejo Deliberante de Cipolletti sancionó por unanimidad un conjunto de proyectos clave para la comunidad, destacándose la reglamentación para la entrega de tierras a trabajadores del municipio y un incremento presupuestario para el ejercicio en curso.

La sesión contó con la conducción de la presidenta del cuerpo legislativo, Karina Alvarez , y la participación de los concejales Adriana Dietrich, Martín Posse, Julio Araneda y Ana María Napoli. Todos los expedientes puestos a consideración durante la jornada recibieron el respaldo unánime del bloque.

El eje central del debate fue la aprobación del Expediente 021-M-2026, impulsado por la Secretaría de Gobierno local, que fija las pautas para adjudicar 75 parcelas en loteos municipales destinadas al personal del Estado municipal.

La jornada contó con la presencia del secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, y referentes de las cuatro entidades gremiales del sector: Elio Vega (ATE), Mirian Montiel (UPCN), Adán Flores (SITRAMUCI) y Matías Luna (SOYEM) que, en conjunto han trabajado este proyecto.

Durante el tratamiento, la presidenta del cuepo legislativo, Alvarez, remarcó el carácter histórico de la reglamentación y celebró que se haya logrado a partir de una mesa de diálogo y trabajo que permitió reunir a las distintas partes involucradas.

Por su parte, la concejal Dietrich aseguró que la aprobación representa "un hito", mientras que el concejal Posse, presidente de la Comisión de Gobierno, agradeció la presencia de todos los gremios y destacó la predisposición para el debate, el diálogo y la escucha durante el proceso de análisis del proyecto.

De esta manera, la aprobación por unanimidad de la reglamentación permitió avanzar sobre una iniciativa vinculada a 75 lotes destinados a trabajadores municipales, luego del trabajo desarrollado entre el Concejo Deliberante, el Ejecutivo y las representaciones gremiales.

''Los trabajadores levantar sus hogares ladrillo por ladrillo''

A la hora de la votaciones, los ediles cedieron la palabra a los representantes de los cuatro gremios que nuclean a los trabajadores municipales.

El titular de SITRAMUCI, Elio Vega, señaló que hablar de tener un hogar implica proyectar "de acá a diez años", por lo que calificó este avance como el punto de partida para "empezar a soñar".

En tanto, la representante de UPCN en Cipolletti Mirian Montiel, destacó que la ordenanza se traduce en ''apostar al futuro'' y agregó la importancia de haber trabajado como gremios en conjunto para poder lograr este avancen materia de vivienda. En este sentido, planteó la necesidad de que existan - en un futuro cercano- terrenos destinados a empleados municipales.

En representación de SOYEM, Matías Luna fue contundente al afirmar que "después del estatuto del trabajador municipal, este es el proyecto más importante que hemos tenido''. Asimismo, reclamó que se habilite el pase a planta permanente ya que lo consideran una cuestión ''de fondo''.

Incremento del Presupuesto Municipal 2026 y actualización de tarifas de taxis

Dentro de la sesión se logró la aprobación del incremento del Presupuesto Municipal para el Ejercicio 2026 del Poder Ejecutivo. Durante su tratamiento estuvo presente la directora de Presupuesto del Poder Ejecutivo Municipal, Alejandra Parra, quien acompañó el abordaje del expediente en el recinto.

Respecto de la modificación del Código de Habilitaciones Comerciales se aprobó la incorporación del artículo 17 Bis, que habilita a los comerciantes al ejercicio del derecho de admisión y permanencia.

Asimismo, se aprobó el Expediente 061-M-2025, impulsado por el Departamento de Transporte, que autoriza al Poder Ejecutivo Municipal a actualizar semestralmente la tarifa de los vehículos taxímetros. Durante el tratamiento estuvieron presente Zuñiga y el director de Tránsito, Daniel Solis.

Dentro de los despachos de la Comisión de Gobierno también fueron aprobados el Expediente 050-M-2026, que ratifica el acta entre la Municipalidad de Cipolletti y el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Río Negro (IPPV), y el Expediente 056-M-2026, que establece el cierre del registro de oposición para la obra de asfalto del loteo Pizarro.

En tanto, provenientes de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, se trataron los expedientes 046-B-2026, presentado por el concejal Oscar Langowski, referido a la creación de espacios de juegos inclusivos en espacios públicos, y 047-B-2026, de los concejales Ana María Napoli y Julio Araneda, que solicitaba al Ejecutivo Municipal la apertura de las calles Concepción del Uruguay y San Rafael. Ambos expedientes tenían resolución de archivo.

Declaraciones de interés municipal

La sesión también tuvo como protagonistas a instituciones y referentes de distintas iniciativas de la ciudad y la región. El cuerpo aprobó por unanimidad y con carácter permanente las declaraciones de interés municipal tratadas durante la jornada: