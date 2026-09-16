Expectativas por la creación del nuevo organismo de control: el Ente Regulador de Servicios y Concesiones

Surgen ya expectativas por la pronta conformación del Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSEC), nuevo organismo provincial de control de prestaciones.

Ultiman detalles para la puesta en funciones del nuevo Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSEC) en Río Negro.

Con la promulgación de la ley 5883 de creación del Ente Regulador de Servicios y Concesiones ( ERSEC ), se plantean lógicas expectativas en las barriadas cipoleñas y en Las Perlas, pues el nuevo organismo concentrará la regulación y el control de los servicios de electricidad, agua potable y saneamiento , procurando la protección de los usuarios y la mejora de las prestaciones.

Si bien el ERSEC cuidará y protegerá los derechos del conjunto de la sociedad, es en los barrios populares y en la comunidad perlense donde la carencia o la precariedad de los servicios públicos provoca más inquietud y zozobra, por lo que todos los esfuerzos tendientes a tornar más llevadera la realidad son bienvenidos y dan lugar a renovadas esperanzas.

Por ejemplo, en lugares como el Barrio Obrero A y B de Cipolletti , son frecuentes las quejas por los elevados montos de las facturas de la electricidad , una situación que causa malestar y desaliento entre los vecinos. Además, en el sector poblacional se aguarda la conexión regular a la red de agua potable , aguardándose la terminación de la obra municipal ya en marcha que solucionará el problema. Aparte, cabe consignar que todavía no hay visos de una pronta construcción de una también anhelada red de gas.

Con la creación y pronta conformación del Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSEC), la población de Cipolletti y el conjunto de la provincia contará con un nuevo organismo para regular, fiscalizar y controlar las prestaciones de luz, agua y cloacas.

En Las Perlas, en tanto, también hay muchos reclamos por los altos valores que les factura por sus consumos la empresa EDERSA. La bronca crece en la comunidad, donde las quejas tienden a volverse más clamorosas. Sin embargo, la demanda más profunda y extendida se relaciona con la ausencia de una planta potabilizadora y una red de suministro del agua potable que abastezca a todos los pobladores. En el lugar, como en el Barrio Obrero, tampoco se cuenta, vale recordar, con el servicio de gas domiciliario.

Por ello, hay expectativas de que el ERSEC pueda, al fin, revertir, dentro de sus competencias, las dificultades existentes. No se puede pasar por alto, en este contexto, el problema de los continuos, prácticamente crónicos, vertidos de líquidos cloacales que se dan en distintos puntos de la ciudad, con sus desagradables consecuencias.

Regulación, fiscalización y control

Así las cosas, la nueva estructura, cuya conformación ha sido recientemente promulgada, permite abrigar esperanzas, ya que "concentrará funciones que actualmente se encuentran distribuidas entre distintos organismos y tendrá a su cargo la regulación, fiscalización y control de los servicios de electricidad, agua potable y desagües cloacales".

De acuerdo a la información oficial, el futuro ERSEC "no será quien preste los servicios, sino quien controle que las empresas y organismos responsables los brinden de acuerdo con las normas vigentes".

Revisar y aprobar cuadros tarifarios

Además, se indica que "entre sus funciones estarán controlar la calidad de las prestaciones, revisar y aprobar cuadros tarifarios, fiscalizar inversiones y planes de mantenimiento, atender reclamos de usuarios y aplicar sanciones cuando corresponda".

Se puntualiza también que el nuevo Ente Regulador, según lo establecido por ley, "deberá procurar que los servicios funcionen con continuidad, regularidad, seguridad y calidad, y que las tarifas sean justas, asequibles y razonables".

Organismo proyectado para el usuario

Se afirma que el ERSEC será "un organismo pensado desde el usuario" y se enfatiza que "para una persona que tiene un problema con su servicio, el cambio busca ser concreto: contar con un esquema regulatorio integrado y con capacidad para intervenir ante deficiencias en la prestación o inconvenientes de facturación".

Al efecto, la repartición "podrá resolver reclamos, exigir información a los prestadores, controlar el cumplimiento de inversiones y verificar que se respeten las obligaciones asumidas para garantizar un servicio adecuado".

En la el texto informativo oficial, se ponen de relieve expresiones de la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, quien destacó que uno de los principales objetivos de la reforma tras la aprobación de la ley será que "el Estado esté más cerca de cada rionegrino cuando necesita una respuesta”.

Participación ciudadana

En la normativa, se prevén mecanismos de participación ciudadana y se establece que el organismo deberá adecuar su funcionamiento para brindar respuestas eficaces a los usuarios. Entre las herramientas previstas se encuentran las consultas y audiencias públicas.

Se resalta, asimismo, que "el nuevo ente tendrá facultades para supervisar los planes de expansión, inversión y mantenimiento de los servicios, además de aprobar y controlar los cuadros tarifarios de acuerdo con los marcos regulatorios vigentes. Esto permitirá concentrar capacidades técnicas y fortalecer el seguimiento sobre las obligaciones de quienes prestan servicios esenciales en Río Negro".

Según la funcionaria Confini, la creación del organismo representa "un paso muy importante para la Provincia porque permitirá avanzar hacia un Estado más moderno, más eficiente y más cercano".

Reglamentación y funcionamiento

Con la publicación de la ley, se inicia ahora un proceso gradual. El Poder Ejecutivo provincial tendrá hasta 90 días desde la promulgación para reglamentarla. Una vez dictada esa reglamentación, habrá otro plazo de hasta 90 días para que el ERSEC comience a funcionar con su directorio conformado.

Por ello, "hasta entonces, los actuales organismos continuarán cumpliendo sus funciones. Cuando el ERSEC entre en actividad, asumirá las competencias del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), mientras que las funciones regulatorias que hoy ejerce el Departamento Provincial de Aguas (DPA) sobre agua potable y desagües cloacales se transferirán de acuerdo con los plazos que establezca la reglamentación", concluye la información oficial.