Tensión vecinal en el Barrio Obrero A y B por las facturas eléctricas de Edersa

Se reunieron este lunes vecinos del Barrio Obrero A y B con funcionarios de Edersa. Hubo discusiones acalorados por los altos montos de las facturas eléctricas.

En el Barrio Obrero A y B, el ambiente está sumamente caldeado. Los vecinos están muy molestos por las facturas de consumo eléctrico.

El problema de las facturas por el consumo de la electricidad en el Barrio Obrero A y B está tan candente que este lunes en una reunión de vecinos con funcionarios de la empresa Edersa la discusión alcanzó un nivel de tensión muy elevado. En los barrios que no tienen gas, los montos de la factura están generando conflictos.

Las relaciones entre los vecinos del Barrio Obrero y la empresa están bordeando la ruptura e, incluso, hay amagues de desconexión masiva de usuarios, que preferirían volver a la irregularidad, esto es, desconectarse del servicio normal para colgarse de la red eléctrica existente , como en los orígenes y gran parte de la historia de la barriada.

Las conexiones regulares son impulsadas por la empresa, el gobierno provincial y el Municipio para dar seguridad a los usuarios y eliminar la desigualdad existente entre quienes pagan el servicio todos los meses y quienes estaban colgados. El proceso está encontrando dificultades por el fuerte aumento del costo de la electricidad.

Vecinos del Barrio Obrero A y B están furiosos debido a que les están llegando desde la empresa EDERSA facturas por los consumos eléctricos, con montos que serían, en algunos casos, exorbitantes e impagables.

Este lunes quedó en evidencia la alta temperatura del vínculo vecinal-empresa de servicio. En el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Obrero A, se reunieron representantes de los pobladores con funcionarios de la firma.

En la reunión de este lunes, el choque de expectativas fue muy ostensible. Los vecinos habían designado a dos delegados por manzana para hacer oír sus reclamos por las facturas. O sea que había mucha gente aguardando a los enviados de la empresa. El debate se estableció de inmediato y la temperatura de las exposiciones fue subiendo de voltaje.

De acuerdo con tres vecinos consultados, los habitantes del Barrio Obrero A y B no quieren saber más nada de facturaciones elevadas que muchos, una amplia cantidad, no está en condiciones de pagar y que, además, consideran injustificadas.

Se mencionaron los casos de una vecina que la última factura que recibió es de 1.600.000 pesos, cuando con anterioridad lo que había pagado rondaba los 300.000 pesos y ya era mucha para ella. La situación de la pobladora aparentaría ser muy extraña, ya que un vecino panadero, que por su labor, utiliza bastante electricidad, paga algunos cientos menos.

Multa millonaria

Pero el caso que más impactó fue el de una familia que recibió una factura de algo más de 10.000.000 de pesos por todo concepto. Sin embargo, la casi totalidad correspondería a una multa o recargo tras habérsele retirado el medidor.

Al parecer, en Edersa supondrían que el alto consumo provendría de algún cambio en el medidor y, por eso, habrían tomado la determinación del retiro del aparato y la imposición de la abultada multa. Los vecinos denunciaron que la empresa había colocado medidores usados.

Además, los pobladores presentes explicaron que, si bien en el Obrero A y B el servicio eléctrico está regularizado, en las proximidades hay uno o más asentamientos que no han sido normalizados y sus habitantes están conectados en forma irregular del sistema que abastece al Obrero a través de un transformador.

Lo que ocurre con el transformador podría generar distorsiones en los consumos de la barriada, donde prácticamente no hay nadie que pague menos de 100.000 pesos por el uso de la electricidad, ahorrando, incluso, a costa de pasar frío. Aún así, hay otras facturas, junto a las ya mencionadas, que pasarían el millón de pesos.

La empresa se habría comprometido a recorrer el barrio y revisar, casa por casa, el estado de los medidores y del cableado eléctrico para determinar si hay facturaciones erróneas, según afirmaron vecinos.