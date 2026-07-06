El plan de Río Negro para que las pymes gasten menos en la boleta de luz: cómo funciona

El Gobierno de Río Negro inició una medición de consumo eléctrico en la pyme Neumáticos del Sur de Cipolletti para detectar oportunidades de ahorro.

Energía analiza el funcionamiento de las pymes para sugerir cómo bajar el consumo de electricidad.

El Gobierno de Río Negro instaló equipos registradores en la empresa Neumáticos del Sur , ubicada en Cipolletti , con el objetivo de medir sus consumos eléctricos durante tres meses. Esta iniciativa busca detectar oportunidades de ahorro y mejorar la competitividad de la pyme .

Los dispositivos fueron colocados en los tableros de la planta para registrar la distribución de la demanda energética entre los distintos sectores productivos. La firma se encuentra sobre la Ruta Nacional 22 y se dedica al recapado de neumáticos de camiones, ómnibus y maquinaria vial.

La intervención es ejecutada por la secretaría de Energía y Ambiente , en articulación con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) . Forma parte de una política provincial que brinda diagnósticos energéticos sin costo a empresas rionegrinas.

Energía analiza el funcionamiento de las pymes para sugerir cómo bajar el consumo de electricidad.

Datos para producir mejor y reducir costos

Durante el relevamiento de tres meses se analizarán los consumos de las máquinas, los horarios de funcionamiento, las facturas eléctricas, la potencia demandada y las características de los equipos instalados.

La Directora de Evaluación de Proyectos y Regulación de la Secretaría de Energía Eléctrica, María del Carmen Rubio, explicó: “El objetivo es detectar dónde están los mayores consumos y cuáles son los sectores en los que la empresa puede mejorar, ya sea por el equipamiento utilizado o por la forma en que está consumiendo”.

Al concluir la medición, la pyme recibirá un informe técnico con recomendaciones para evaluar si es necesario incorporar nueva tecnología, reemplazar equipamiento o reorganizar el uso de las máquinas.

María del Carmen Rubio señaló que uno de los aspectos clave será la potencia demandada por la planta. “Intentaremos ayudarlos a instalar los equipos en secuencia, para evitar que funcionen todos al mismo tiempo, se sume la potencia y eso les genere un costo mayor en la factura”, indicó.

Energía analiza el funcionamiento de las pymes para sugerir cómo bajar el consumo de electricidad.

El impacto de la energía en la producción

Adrián Guerra, representante de Neumáticos del Sur, destacó la importancia del acompañamiento provincial frente al incremento de los costos de los servicios.

“Con la tarifa actualizada estamos buscando alternativas para economizar. La energía eléctrica pasó de representar el 0,6% al 2,3% del costo directo de reconstruir un neumático, por lo que es imperioso poder reducir ese impacto”, explicó Guerra.

El referente remarcó que toda la actividad de la planta depende del suministro eléctrico: “No hay una máquina que no utilice energía. Si bien no es hoy el principal costo de nuestra estructura, tanto la electricidad como el gas se están convirtiendo en componentes muy importantes”.

Asimismo, sostuvo que el diagnóstico brindará información precisa antes de definir posibles inversiones, como la incorporación de generación solar. “La tecnología avanzó rápidamente y conocemos empresas de otros sectores que lograron reducciones significativas en sus facturas. Que la Provincia apoye estas iniciativas es fundamental”, afirmó.

Una política que llega a más empresas

La instalación en Cipolletti da continuidad a un trabajo que se desarrolla en distintas localidades. Los equipos de medición ya fueron retirados de Polano SA en Villa Regina y de Canelo Patagonia en Cipolletti, cuyos datos están siendo analizados.

Actualmente, los dispositivos se encuentran instalados en Cedisur SA, en la localidad de General Roca, mientras se preparan nuevas intervenciones en firmas cipoleñas.

“Esta es una política de Estado impulsada para que las empresas, principalmente las pymes, sean cada vez más eficientes, reduzcan sus costos y puedan competir en mejores condiciones”, concluyó María del Carmen Rubio.