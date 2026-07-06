El tiempo en Cipolletti: frío y alerta amarilla por viento y lluvia

El inicio de la semana en la región traerá un cambio radical en las condiciones climáticas. De acuerdo con el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Cipolletti experimentará días de marcada inestabilidad que combinarán vientos intensos, precipitaciones persistentes y un descenso paulatino de la temperatura de cara al fin de semana.

A este panorama se le suma un aviso de alerta meteorológica emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el departamento General Roca para los días martes y miércoles.

Para este lunes 6 de julio , el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante el día, alcanzando una temperatura máxima de 13 °C con vientos del oeste a 19 km/h y ráfagas leves de apenas 4 km/h. Sin embargo, hacia la noche el cielo se cubrirá por completo y el termómetro registrará un descenso térmico notable, alcanzando una mínima de -1 °C , acompañado de ráfagas que ascenderán a los 14 km/h desde el oeste.

Martes de viento fuerte y desmejora hacia la noche

El martes 7 de julio presentará las condiciones más complejas de la primera mitad de la semana. Durante el día se prevé un cielo cubierto y una temperatura máxima que alcanzará los 20 °C. No obstante, el viento se intensificará notablemente, registrando velocidades constantes de 29 km/h y ráfagas de hasta 55 km/h provenientes del oeste.

En sintonía con esto, el SMN mantiene vigente una alerta meteorológica para el departamento General Roca, advirtiendo por la llegada de este frente inestable. Hacia la noche del martes, el panorama empeorará con el ingreso de lluvias y chaparrones, una mínima de 5 °C y ráfagas que disminuirán a 6 km/h.

Miércoles y jueves: la lluvia se instala en la región

Las precipitaciones continuarán el miércoles 8 de julio bajo condiciones de inestabilidad y viento del sudeste a 35 km/h, con ráfagas de 16 km/h durante el día y una máxima de 10 °C. Hacia la noche, se mantendrán las lluvias y chaparrones aislados, con vientos rotando al este y ráfagas que treparán a los 40 km/h, mientras la temperatura mínima caerá a los 0 °C.

El jueves 9 de julio mantendrá el cielo cubierto en horario diurno con una máxima de 6 °C y vientos del este a 20 km/h. Para la noche, el pronóstico anticipa la persistencia de lluvias débiles y dispersas, vientos del noreste a 14 km/h con ráfagas de 28 km/h, y una mínima de 1 °C.

Estefania Petrella

Fin de semana con inestabilidad y frío polar

El viernes 10 de julio repetirá el esquema lluvioso durante el día, con la presencia de lluvias y chaparrones, una máxima de 7 °C y vientos leves del este. Por la noche se mantendrán las condiciones de inestabilidad con una mínima de 2 °C y vientos del sur a 11 km/h.

Finalmente, el sábado 11 de julio marcará una tregua en las precipitaciones, mostrando un cielo parcialmente nublado tanto de día como de noche. No obstante, el frío se consolidará: la máxima diurna apenas rozará los 11 °C (con vientos del sudoeste a 27 km/h y ráfagas de 42 km/h), mientras que por la noche el termómetro se desplomará hasta registrar una mínima de -3 °C.